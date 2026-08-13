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В Оренбуржье «МегаФон» охватил 4G-сигналом десятки километров федеральной трассы

«МегаФон» запустил новые объекты связи на автодороге М-5 «Урал»транспортной артерии, соединяющей регион с другими субъектами страны. Сразу в нескольких точках маршрута появился устойчивый 4G-сигнал на скорости до 20 Мбит/с для тысяч автомобилистов и жителей близлежащих населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Водителям и пассажирам теперь удобнее строить маршруты в навигаторах, отслеживать дорожную обстановку и погодные условия, расплачиваться в придорожных кафе, слушать любимую музыку и аудиокниги онлайн. А в экстренной ситуации не возникнет трудностей в вызове оперативных служб или эвакуатора.

Оценить новый уровень связи могут и жители населенных пунктов, расположенных вдоль трассы. Телеком-оборудование оператора сейчас действует вблизи сел Вязовка в Оренбургском районе, Барабановка в Новосергиевском, Кирсановка в Тоцком, Староалександровка в Бузулукском, Донское в Беляевском, а также в окрестностях Новотроицка и Кувандыка.

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Инженеры оператора задействовали в локациях средний диапазон частот, чтобы сигнал широко расходился по территории, уверенно проникал в помещения и вместе с тем сохранял скорость интернета до 20 Мбит/с даже при плотной нагрузке на сеть. В зоне нового покрытия также заработала голосовая связь по технологии VoLTE, благодаря которой собеседника слышно в максимальном качестве, а интернет-соединение не прерывается во время звонка.

«Доступ к цифровым сервисам в пути важен как для местных жителей, так и для растущего потока путешественников в регионе. Проект по расширению LTE-покрытия на трассе М-5 “Урал” реализован в рамках специальной программы по развитию инфраструктуры связи на федеральных автодорогах. Помимо этого, мы дополнительно охватили участки региональных автомагистралей: КазаньОренбургАкбулак — граница с Республикой Казахстан, Оренбург — Орск и Самара — Оренбург», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Евгений Кочетов.

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