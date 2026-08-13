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Согласных уйти на работу к конкурентам больше всего среди молодых мужчин

Зарплата, карьера, график — топ-3 составляющих офера, которыми проще всего переманить персонал. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители 3000 экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Россияне стали проще относиться к уходу к конкурентам: на любых условиях готовы покинуть свое место работы 8% (+4 процентных пункта за год), на более выгодных — еще 74%.

Женщины чаще мужчин готовы рассмотреть предложение конкурента на лучших условиях (77 и 70% соответственно), представители сильного пола гораздо чаще утверждают, что готовы перейти на новое место «хоть сейчас» (12% против 4% среди россиянок). Не будут рассматривать предложения конкурентов 3% мужчин и 7% женщин.

Молодежь до 35 лет — самая легкая на подъем: 82% согласны уйти к конкурентам на хороших условиях, еще 7% — в любом случае. Поколение 45+ — более постоянное: 70% могли бы рассмотреть переход только с хорошими условиями, а согласных на все — всего 2%. Категорических противников перехода в конкурирующие компании среди молодежи — всего 1%, а среди респондентов 45+ — 13%.

Среди россиян с зарплатой до 100 тыс. руб. 74% готовы к переходу на хорошие условия, еще 9% — на любые, среди зарабатывающих от 150 тыс. — 65 и 10% соответственно. Не будут даже рассматривать переход к конкурентам 4% респондентов с зарплатой до 100 тыс. и 12% с зарплатой от 150 тыс.

Что россияне, готовые покинуть свое место работы, считают лучшими условиями? В первую очередь, более высокую зарплату (94% опрошенных). В топ-3 также вошли карьера и удобный график (54 и 51% соответственно). Место работы ближе к дому критично для 44%, возможности обучения за счет компании — для 41%, компенсационный пакет — для 40%. Привлечь может наличие интересных задач (39%), возможность работать на удаленке или в гибридном графике (33%), возможность применять новые технологии (21%) и сниженная нагрузка (20%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 479

Время проведения: 14 июля — 5 августа 2026 г.

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Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 3000 респондентов.

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