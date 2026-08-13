Selectel и KTS представили корпоративного ИИ-ассистента для работы с внутренними документами и базами знаний

Selectel, независимый провайдер ИT-инфраструктуры, и KTS, партнер в цифровом развитии бизнеса, представили совместное решение на базе RAG (Retrieval-Augmented Generation) — подхода, который позволяет искусственному интеллекту использовать данные из внутренних источников компании при формировании ответов.

Решение представляет собой корпоративного ИИ-ассистента для интеллектуального поиска и анализа документов и помогает сотрудникам быстро находить нужную информацию, решать рабочие задачи и готовить проекты документов без ручного поиска по различным системам.

Продукт предназначен для компаний, которые хотят быстро и безопасно внедрить генеративный ИИ в рабочие процессы. Решение подходит для широкого круга типовых корпоративных сценариев: работы с разрозненными внутренними базами знаний, технической и проектной документацией, договорами, регламентами и другими корпоративными документами.

ИИ-ассистент обрабатывает запросы пользователей на естественном языке, анализирует информацию из различных систем и формирует структурированные ответы с указанием первоисточников. Инструмент также позволяет автоматически готовить краткие выжимки файлов, выделять ключевые тезисы, обязательства и риски, формировать черновики документов и сохранять результаты в форматах Word и PDF.

Безопасность заложена в архитектуру решения на нескольких уровнях. Система автоматически маскирует чувствительные данные в запросах, а встроенные механизмы контроля (guardrails) проверяют запросы и ответы ИИ на соответствие заданным политикам безопасности. Продукт может быть интегрирован с системами управления доступом (IAM и SSO), учитывает права пользователей при работе с данными и предоставляет администраторам инструменты для мониторинга работы ассистента и контроля качества его ответов.

Ассистент может быть развернут как в облаке Selectel, так и в контуре заказчика. Во втором случае Selectel предоставляет серверы с GPU в аренду, размещая и обслуживая их на площадке клиента. Таким образом, компания может выбрать оптимальный сценарий внедрения ИИ в зависимости от требований к безопасности и хранению данных.

Благодаря готовой платформе KTS AI Platform внедрение решения занимает около двух недель, включая подключение корпоративных источников данных и настройку ассистента под бизнес-процессы компании.

«Сегодня компании все чаще ищут не отдельные технологии, а готовые ИИ-решения, которые можно быстро внедрить и безопасно использовать в рабочих процессах. В партнерстве с KTS мы объединяем готовый продукт с инфраструктурой и экспертизой, необходимыми для его безопасной эксплуатации. Это позволяет заказчикам быстрее переходить от экспериментов с ИИ к его практическому применению в бизнесе, не отвлекаясь на решение инфраструктурных и технических задач», — отметила Мария Седельникова, руководитель по развитию технологических партнерств, Selectel.

«Корпоративный AI переходит от отдельных экспериментов к системному внедрению. На этом этапе выбор модели уже не определяет успех проекта. Гораздо важнее архитектура данных, разграничение доступа, качество поиска, проверяемость ответов и интеграция в рабочие процессы. Поэтому мы рассматриваем AI-агентов как управляемый слой для работы с корпоративными знаниями, который можно развивать вместе с задачами и инфраструктурой компании», — сказал Иван Лавров, руководитель направления ИИ, KTS.