Россияне устремились в Черногорию: спрос на отдых в августе вырос почти вдвое

Россияне активнее бронируют отдых в Черногории. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» и платформы для профессионалов туриндустрии «Островок В2В», в августе число бронирований по стране у самостоятельных туристов выросло на 79%, а у клиентов турагентов — на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Эксперты связывают рост интереса к направлению с предстоящим введением визового режима. В первые дни после объявления о нововведениях число поисковых запросов размещения в Черногории на «Островке» выросло в полтора раза по сравнению с предыдущими днями. Об этом CNews сообщили представители «Островка».

С 1 ноября 2026 г. Черногория вводит визовый режим для граждан России. До этой даты россияне могут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. Наибольший рост спроса среди городов Черногории приходится на Будву и Тиват — курортные и туристические центры страны, расположенные вблизи международных аэропортов. Летом 2026 года число бронирований в Будве увеличилось на 69%, в Тивате — на 19%. В топ-3 самых популярных городов Черногории у российских туристов также вошла Подгорица.

В целом спрос на размещение в Черногории этим летом показал рост до 80% как у самостоятельных туристов, так и у клиентов турагентов.

«Черногория в этом году особенно востребована у российских туристов: спрос растет на протяжении всего лета, а в августе, на фоне предстоящих изменений визового режима, динамика стала еще заметнее. Страна остается по сути последним европейским курортным направлением, доступным российским туристам. При этом здесь можно найти совершенно разные форматы отдыха — от люксового до более бюджетного. Например, в этом году после пятилетнего перерыва вновь открылся Aman Sveti Stefan, один из самых известных люксовых курортов региона. А для тех, кто планирует поездку с более умеренным бюджетом, доступны трехзвездочные отели и апартаменты. Удобно и то, что туристам из России по-прежнему доступны несколько вариантов стыковок: до Черногории можно добраться с одной пересадкой через Стамбул, Белград, Ереван или Баку», — сказала Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок».

При выборе размещения в Черногории российские туристы чаще всего отдают предпочтение четырехзвездочным отелям — на них приходится почти половина всех бронирований (43%), а также и трехзвездочным (35%). Спрос на эти категории отелей в среднем ценовом сегменте вырос сильнее всего: в два раза на гостиницы три звезды и в полтора — на отели четыре звезды. На пятизвездочные гостиницы приходится каждое десятое бронирование от россиян в Черногории (10%), на двухзвездочные отели и апартаменты — по 5%. На отели категории одна звезда и без звезд — по 1% бронирований.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Черногории летом 2026 г. составляет 17 тыс. руб. и остается на уровне 2025 г. Средняя продолжительность бронирования выросла до пяти ночей — на две ночи больше, чем годом ранее.

Чаще всего в Черногорию отправляются пары без детей — на них приходится 59% всех бронирований. Еще 22% бронирований приходится на соло-путешественников, 15% — на семьи с детьми, 4% — на компании из трех и более взрослых. При этом количество бронирований со стороны пар без детей за год выросло в два раза, от соло-туристов — на 44%.