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Робот «Полкан» поможет выявлять следы взрывчатых веществ на поверхности подозрительных предметов

Проектная команда во главе с Юлией Шалтаевой — заведующей лабораторией и старшим преподавателем кафедры микро- и наноэлектроники НИЯУ МИФИ — разработала прототип мобильного дистанционно управляемого робота «Полкан». В команду входят студенты НИЯУ МИФИ. Робот предназначен для обследования подозрительных предметов и выявления на их поверхности следов взрывчатых веществ. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Робот представляет собой дистанционно управляемую робототехническую платформу с манипулятором и аналитическим модулем. Оператор направляет «Полкана» к подозрительному предмету, после чего робот с помощью манипулятора снимает пробу с его поверхности. Затем отобранная проба поступает в аналитический модуль на борту робота. В аналитическом модуле установлен прибор «Сегмент» производства группы компаний «Южполиметалл-холдинг» (ЮПХ).

Как пояснила Юлия Шалтаева, спектрометр ионной подвижности может «нюхать» — анализировать летучие вещества в воздухе рядом с подозрительным предметом. Однако этот подход имеет ограничения при выявлении малолетучих взрывчатых веществ, сохраняющихся на поверхности объекта. В таких случаях робот дистанционно отбирает пробу, позволяя саперу проводить обследование на безопасном расстоянии.

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Пресс-служба МИФИ
Робот «Полкан» может выявлять следы взрывчатых веществ на поверхности подозрительных предметов

Название «Полкан» связано с тем, что робот должен выполнять функции, схожие с работой служебной собаки. Созданный прототип «Полкан-0» пока демонстрирует общие принципы работы устройства. По планам создателей, предсерийный прототип «Полкан-1» по планам команды должен быть готов к концу 2026 г. После этого потребуются дальнейшие испытания и предусмотренные для такого технического изделия процедуры подготовки к производству и эксплуатации.

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Партнером проекта является группа компаний «Южполиметалл-холдинг» (ЮПХ), производящая досмотровую и аналитическую аппаратуру. Проект также развивается при поддержке Акселератора технологических проектов НИЯУ МИФИ.

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