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Разработчик технологий компьютерного зрения расширяет создание новых ИИ-решений при поддержке программы МТК

Разработчик технологий компьютерного зрения «Технологии Видеоанализа» расширяет возможности для реализации перспективных проектов в области искусственного интеллекта благодаря поддержке по специальной программе Минэкономразвития России и «Корпорации МСП» (группа ВЭБ.РФ) для малых технологических компаний (МТК). Компания привлекла в «МСП Банке» 180 млн руб. на пополнение оборотных средств, что позволит направить больше ресурсов на исследования и разработку технологий. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Компания специализируется на прикладных научных исследованиях и разработке программных продуктов в области компьютерного зрения. Решения Tevian используются для распознавания лиц, силуэтов, транспортных средств, товаров и документов. Программные продукты компании востребованы в проектах государственных структур, банковского сектора, розничной торговли, промышленности и других отраслей, где требуется интеллектуальный анализ изображений и видеопотока.

«Малые технологические компании формируют значительную часть отечественных разработок в сфере искусственного интеллекта и других высокотехнологичных направлений. Льготное кредитование позволяет таким предприятиям сохранять финансовую устойчивость, ускорять внедрение инноваций и концентрировать собственные ресурсы на исследованиях и создании новых продуктов. Поддержка компаний, разрабатывающих отечественные технологии, остается одним из ключевых направлений работы МСП Банка», — отметил Александр Исаевич, генеральный директор «Корпорации МСП», председатель наблюдательного совета «МСП Банка».

В мае 2026 г. продуктовую линейку пополнило специальное решение для автоматического распознавания номеров вагонов. Оно предназначено для железнодорожной логистики и промышленной инфраструктуры и может использоваться для учета подвижного состава, контроля въезда и выезда, а также автоматизации взвешивания. Еще одно направление разработки – антифрод при дистанционной идентификации. Алгоритмы Tevian выявляют поддельные документы, следы редактирования изображений и дипфейки.

«Разработка технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта — это наукоемкое и капиталоемкое направление, требующее постоянных инвестиций в исследования, вычислительную инфраструктуру и работу высококвалифицированных специалистов. Льготное финансирование позволяет нам поддерживать текущую деятельность без сокращения вложений в R&D. Благодаря этому мы можем одновременно выполнять действующие контракты, развивать новые технологии и выводить на рынок востребованные отечественные решения» — отметил генеральный директор ООО «Технологии Видеоанализа» Вадим Конушин.

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