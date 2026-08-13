Производственные и аграрные компании Амурской области увеличили инвестиции в технологии интернета вещей

МТС проанализировала уровень автоматизации и внедрение ИТ-решений среди компаний Амурской области. За первые шесть месяцев 2026 г. амурские предприятия на 15% увеличили инвестиции в системы на базе IoT и М2М-технологий, на третьем месте – вложения в облачные технологии. Значительный рост умных устройств зафиксирован в производственном и аграрном секторе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Амурский бизнес интегрирует умные устройства на базе IoT и М2М-технологий в производственные и отраслевые цепочки (обмен данными и взаимодействие между устройствами без участия человека). Наибольший спрос на данные решения в регионе демонстрируют несколько отраслей: добывающая промышленность (62%), аграрный сектор (37%), ЖКХ и ресурсоснабжающие организации. Рост в этом сегменте составил 18% за первые шесть месяцев 2026 г.

Предприятия добывающей отрасли используют трекеры и датчики для контроля расхода и оптимизации маршрутов движения, это позволяет снизить на 10-15% перерасход топлива и простои техники. В горнодобывающем секторе трекеры применяются для геопозиционирования сотрудников, фиксируя их местоположение, особенно в зонах повышенной опасности (карьеры, шахты, участки работы спецтехники и большегрузов). При этом в первом полугодии 2026 г. в промышленности усилился интерес к использованию технологий интернета вещей и межмашинного взаимодействия для экологического мониторинга.

В топ отраслей, где цифровые устройства помогают управлять ресурсами входит агросектор – растениеводство и животноводство. Современных агрокомплексах М2М технологии используются для мониторинга почвы и растений, контроля микроклимата в теплицах и зерносушильных комплексах, отслеживают состояние животных, участвуют в процессе кормления, фиксируют качество и количество корма. Другим трендом использования технологии интернета вещей стало внедрение М2М-устройств в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в ресурсоснабжающих организациях. Данные устройства обеспечивают дистанционный мониторинг работы приборов учета и сбора показаний, выявляют в реальном времени протечки и кражи на сетях, за счет чего цифровое решение позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации и в кратчайшие сроки устранять их.

«Цифровизация амурского бизнеса демонстрирует устойчивый рост, решения на базе IoT становятся одним из ключевых направлений, это связано с практической пользой. Промышленность и агросектор – высококонкурентные сферы экономики в регионе, требующие слаженной и стабильной работы на всех этапах производства и реализации продукции. В этих условиях технологии дистанционного контроля и межмашинного обмена данными становятся ключевым фактором рентабельности и устойчивой работы предприятий. Внедряя М2М устройства, амурский бизнес использует цифровые сервисы для оптимизации производственных и логистических цепочек, направляет высвободившиеся ресурсы на решение более сложных задач», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.