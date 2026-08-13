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От «черного ящика» к управляемой инфраструктуре: IAR Group представила промышленное ПО для маркировки товаров

Компания IAR Group (входит в ГК «Айтеко») выводит на рынок IAR-SOFT — промышленную платформу нового поколения для управления маркировкой на уровнях L1-L5. Решение, основанное на восьмилетнем опыте работы с системой «Честный Знак», уже эксплуатируется на производственных предприятиях России, включая проекты в пищевой промышленности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Айтеко».

Долгое время программное обеспечение для маркировки развивалось как набор разрозненных проектов внедрения: отдельные приложения для линии, сервера, склада и интеграций. Для предприятия такой ИТ-контур во многом оставался «черным ящиком»: было сложно понять, что происходит на линии, где возникают задержки, на каком этапе нарушается обмен данными и как система поведет себя при отказе внешнего сервиса.

IAR-SOFT предлагает иной подход и объединяет все эти процессы в единую платформу. Вместо разрозненных систем предприятие получает целостную картину процесса маркировки и может управлять ей в реальном времени. IAR-SOFT построена по модели ISA-95 и охватывает все уровни промышленного управления – от устройств и оборудования на линии до корпоративного контура холдинга. Платформа не только обеспечивает надежную работу, но и делает производственные процессы наблюдаемыми, объяснимыми и управляемыми. Заказчик видит состояние оборудования, поток данных, статусы заданий, очереди, интеграции и инциденты в реальном времени – на всех уровнях системы. Решение интегрируется с ERP-, MES-, WMS-, CRM-системами и сервисами электронного документооборота.

Главный принцип IAR-SOFT – увидеть проблему раньше, чем она повлияет на производство. В платформе используются технологии ИИ для анализа телеметрии, выявления аномалий, оценки рисков инцидентов и поддержки принятия решений. Система непрерывно контролирует работу оборудования и обмен данными с корпоративными системами, автоматически выявляет и регистрирует инциденты, определяет их приоритет, уведомляет ответственных сотрудников и при необходимости запускает эскалацию. Информация также передается в службу поддержки IAR-SOFT. Это меняет саму модель эксплуатации: предприятие не ищет причину сбоя постфактум – система и команда IAR помогают обнаружить и локализовать ее в момент возникновения.

«За восемь лет работы с маркировкой мы получили глубокое понимание всего многообразия возникающих проблем, с которыми предприятия сталкиваются при внедрении и эксплуатации таких систем. Этот опыт мы заложили в IAR-SOFT, объединив в одной платформе возможности оборудования, промышленного ПО и искусственного интеллекта. В результате получилась единая, автономная и прозрачная система, где возникновение проблем сведено к абсолютному минимуму, а в тех редких случаях, когда они все-таки появляются – достоверно виден источник. Это мы называем глубокой модернизацией – переходом от «черного ящика» к технологическому фундаменту, который предприятие может развивать и использовать как основу для дальнейшей цифровизации», — отметил Дмитрий Булгаков, директор по развитию и сооснователь IAR Group.

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Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Архитектура IAR-SOFT позволяет производству продолжать работу при временной недоступности интернета, корпоративных систем или ГИС МТ. Каждый уровень платформы работает автономно: данные сохраняются локально и автоматически синхронизируются после восстановления соединения. Такой подход исключает единую точку отказа и минимизирует риск остановки производства. По результатам внутреннего нагрузочного тестирования система способна обрабатывать до 1,2 млн кодов маркировки в минуту без потери данных, а 99% всех стандартных операций выполняются полностью автоматически, без участия человека.

IAR-SOFT построена на технологическом стеке, рассчитанном на высокие нагрузки и работу в распределенной промышленной инфраструктуре. Следующим этапом развития платформы станет расширение возможностей искусственного интеллекта – от анализа телеметрии и выявления аномалий к прогнозированию инцидентов и более глубокой поддержке принятия решений. Таким образом, ПО постепенно переходит от выполнения заданных операций к проактивному управлению рисками, способными повлиять на производство.

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