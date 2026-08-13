На «Госуслугах» доступен сервис для избирателей «Волонтёры на избирательном участке»

Избиратели, которым может потребоваться помощь на участке, — например, сопровождение или помощь в передвижении — могут подать заявление на «Госуслугах» и в день голосования им помогут волонтёры. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Заявление можно подать с помощью сервиса «Волонтёры на избирательном участке» до 23:59 14 сентября.

Кому полезен сервис: избирателям с ограниченными возможностями; пожилым людям; родителям с маленькими детьми; другим гражданам.

Сервисом «Волонтёры на избирательном участке» могут воспользоваться жители всех регионов, кроме Москвы, Брянской и Курской областей.