МТС построила гигабитную сеть в трех новых жилых комплексах Сургута

МТС развернула сеть домашнего интернета в трех новых жилых комплексах Сургута. Около 1500 семей получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к домашним сервисам МТС впервые получили жители новых жилых комплексов «Столица», «екка» в восточной части и «Крылов» северной части города, где активно развивается цифровая инфраструктура. Подключение к высокоскоростному интернету позволит сургутянам выходить в онлайн на скорости в 10 раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с.

Новоселы смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, загружать объемные файлы, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, удаленно учиться, работать и общаться по домашней сети Wi-Fi. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие решения.

«Мы продолжаем активно развивать фиксированную сеть в городах Ханты-Мансийского автономного округа. Особое внимание уделяем новым микрорайонам, где спрос на наши сервисы особеннно высокий. В Сургуте гигабитную скорость особенно оценят геймеры, любители кино и большие семьи, использующие множество устройств одновременно. Интернет служит фундаментом для «умных» систем, применяемых для видеонаблюдения и охраны, управления климатом, освещением и другими устройствами. Наша задача — обеспечить сургутян качественным домашним интернетом, чтобы они всегда оставались на связи, отдыхали и могли оперативно решать свои повседневные задачи с помощью цифровых сервисов», — сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.

Уточнить, подключен ли дом к фиксированной сети, можно самостоятельно на сайте МТС в Ханты-Мансийском автономном округе.