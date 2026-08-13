«МегаФон»: в России вырос интерес к удаленным вакансиям

В стране увеличилась популярность работы вне офиса. За год интернет-трафик россиян на сайты для поиска удаленного заработка и фриланса вырос на 15%. Кроме того, число резюме с запросом на дистанционный формат в июне-июле 2026 г. оказалось на 13% выше прошлогодних показателей, а их доля в общем объеме соискателей составила 15%. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона» и hh.ru в совместном исследовании. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывают большие данные оператора, особенно заинтересованы в «удаленке» жители Сибири и северо-запада страны. Кемеровская область показала рекордный прирост — трафик на сайты фриланса взлетел в 5,6 раза за год. Ненецкий автономный округ продемонстрировал рост в 2,5 раза. А в Республике Коми показатель вырос в 2,1 раза. Для сравнения динамика трафика в крупных мегаполисах ниже: в Москве она составила 31%, а в Санкт-Петербурге — 19%.

В рамках 2026 г. активнее всего россияне искали постоянную работу из дома весной — в апреле 2026 г. трафик на профильных сайтах вырос на 35% относительно средних значений. В течение недели максимальные объемы интернет-данных приходятся на среду — на 10% выше по сравнению с обычными цифрами.

Мужчины заходят на профильные порталы на 31% чаще женщин. Среди возрастных групп преобладают россияне от 35 до 44 лет — они составляют 38% всей аудитории таких сайтов. Если оценивать непосредственно резюме с удаленным форматом, то чаще всего работу из дома выбирают соискатели 31–40 лет (у них доля таких резюме составляет 37%). Почти такой же показатель у кандидатов 19–30 лет — 36%. У других возрастов интерес к удаленной занятости ниже.

Несмотря на спрос со стороны соискателей, российские компании стали чуть реже предлагать дистанционный формат. Летом 2026 г. доля удаленных вакансий составила 5% против 6% в первые месяцы года. Зарплатные ожидания кандидатов несколько отличаются: желаемый доход на «удаленке» этим летом достиг 82 600 руб., а в офисе — 77 900 руб. Разрыв равен 6%.