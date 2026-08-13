«ЛокоТех» повышает культуру исполнительской дисциплины за счет применения ИИ

«ЛокоТех» реализовал техническое решение на базе технологий искусственного интеллекта для автоматизированного анализа содержания производственных онлайн-совещаний (ВКС). Главная цель проекта — предоставить руководителям на местах верифицированные данные о качестве управленческих процессов – таких, как регулярность и продуктивность совещаний, своевременность выполнения поручений. Также важной задачей является упростить работу для сотрудников, принимающих участие в ВКС, благодаря автоматическому формированию протокола с выданными поручениями. Об этом CNews сообщили представители «ЛокоТех».

Эффективность операционного управления на предприятиях неразрывно связана с выполнением ключевых показателей работы компании – таких, как время простоя локомотивов на сервисном обслуживании, доля неплановых ремонтов, и другими. В связи с большой географической протяженностью сети филиалов «ЛокоТех-Сервиса» и высокой численностью работников компании онлайн-совещания являются необходимым и ежедневно применяемым инструментом: на них принимаются решения по организации производственных процессов и задач.

В рамках реализации проекта внедрена единая корпоративная платформа анализа ВКС-совещаний по сети филиалов и депо, развернут сервис транскрибации речи участников ВКС-совещаний в текст с последующим семантическим анализом стенограмм на внутрикорпоративной ИИ-инфраструктуре, которая включает в себя нейросети обработки голоса (ASR), и большие языковые модели (LLM). Система проводит расчет интегральной оценки эффективности совещаний по балльной шкале 0-100 по заданным методикам. Учитываются такие параметры, как структурированность докладов выступающих, четкость постановки задач исполнителям, потраченное время в соотношении к обсуждаемым вопросам и другие. По результатам формируется текстовый отчет.

На онлайн-дашборде реализована визуализация метрик по совещаниям с декомпозицией показателей эффективности: от филиала до конкретного сотрудника. Система позволяет получить анализ по отдельным блокам и темам совещаний, например, по направлениям «качество», «считывание файлов телеметрии», «эталонная линия» и другим. Также в дашборде есть календарь с классификацией проведенных совещаний по темам и индикацией факта проведения. Выбрав соответствующее совещание за прошедший календарный период, пользователь может ознакомиться с протоколом.

«Реализация задачи позволит трансформировать культуру совещаний из формальной отчетности в инструмент реального управления путем повышения прозрачности и конструктивности дискуссий. Финальным целевым показателем является рост производственных результатов сервисных локомотивных депо за счет итерационного повышения эффективности операционной работы коллективов на основании данных ИИ-аналитики», – сказал управляющий директор по внедрению изменений и архитектуре данных компании «ЛокоТех» Николай Кравчук.

Система была апробирована в Западно-Сибирском филиале «ЛокоТех-Сервиса» во II квартале 2026 г.; в данный момент к ней подключены все филиалы компании. Она также является одним из инструментов комплексного проекта по повышению внутренней эффективности предприятий «ЛокоТех-Сервиса», которая отрабатывается на 10 сервисных локомотивных депо: Волхов, Сольвычегодск, Амурское, Сибирцево, Кандалакша и др.

Как рассказала руководитель направления по администрированию проектов «ЛокоТех» Юлия Карпенко, система представляет собой инструмент внутреннего самоконтроля для руководящего состава в депо и филиалах и уже получила высокую оценку от пользователей за счет удобства, уменьшения количества рутинных операций и возможности взглянуть на свою работу под новым углом. С момента внедрения системы средний балл эффективности по оценке ИИ вырос, что свидетельствует об эффективной обратной связи от сотрудников. Среди дальнейших планов по развитию инициативы – анализ очных совещаний и интеграция с производственными система «ЛокоТех».

В основе работы данного инструмента лежит не стороннее облачное решение, а собственная разработка, функционирующая в защищенной внутрикорпоративной ИИ-инфраструктуре АО «ТМХ». Именно на этой платформе развернуты необходимые нейросетевые модели обработки голоса и большие языковые модели, что позволяет масштабировать корпоративные ИИ-сервисы, включая сервисы транскрибации и последующего семантического анализа, на всю группу компаний холдинга, обеспечивая при этом безопасность данных и гибкую кастомизацию под задачи любых структурных подразделений.

«Реализация данного проекта раскрывает большой потенциал использования технологий ИИ в масштабах крупных организаций. Инструмент оценки эффективности ВКС-совещаний демонстрирует возможность масштабирования и гибкой адаптации под специфические бизнес-задачи организаций холдинга», –отметил руководитель направления компьютерной лингвистики и генеративного ИИ Дирекции информационных и цифровых технологий АО «ТМХ» Андрей Буйновский.