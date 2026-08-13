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Кузбасские предприятия инвестировали в цифровые системы безопасности на четверть больше, чем годом ранее

МТС проанализировала спрос на цифровые решения у бизнеса в Кемеровской области. За первые семь месяцев 2026 г. объем вложений предприятий в системы видеонаблюдения и контроля доступа вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews cообщили представители МТС.

Крупный бизнес и МСП в Кузбассе все чаще используют умные камеры, в том числе, с возможностью ИИ-аналитики, для обеспечения безопасности и оптимизации процессов. Наибольший спрос на видеонаблюдение демонстрируют сфера добывающей промышленности, энергетика и ЖКХ. Предприятия используют как традиционные IP-камеры, так и камеры с технологией компьютерного зрения. Так, видеоаналитика помогает следить за безопасностью пассажироперевозок по технологическим дорогам на разрезе в Междуреченске. В марте в водительские кабины вахтовых автобусов установили видеокамеры с искусственным интеллектом: если водитель почувствует себя плохо, начнет засыпать за рулем, отвлекаться на прием пищи, курение или разговор по телефону, система предупредит его или передаст сигнал диспетчеру.

Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор
Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор цифровизация

Продолжает расти тренд на использование в промышленности IoT и М2М-технологий, наметившийся в 2025 г. По его итогам Кузбасс возглавил рейтинг сибирских регионов, динамичнее всех инвестицирующих в решения на базе интернета вещей. В частности, угледобывающие компании применяют умные датчики для определения местоположения работников в опасных зонах.

«Современные технологии охраны труда, в том числе, видеонаблюдение с аналитикой, помогают следить за безопасностью персонала и оперативно реагировать на внештатные ситуации. Так, круговой видеообзор на борту карьерных самосвалов с автоматическим оповещением об опасном сближении призван свести к нулю количество ДТП с участием тяжелой спецтехники на разрезах. По нашим прогнозам, проникновение цифровых решений в промышленность Кузбасса будет усиливаться», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

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