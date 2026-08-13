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Кубсат «Геоскана» подтвердил возможность наблюдения за солнечной активностью

Камера «Циклоп» малого космического аппарата «ИнноСат16» успешно зафиксировала солнечное затмение, произошедшее 12 августа. Съемка подтвердила возможности спутника обеспечить стабильное наведение на Солнце, необходимое для реализации совместного проекта «Геоскана» с ИКИ РАН по созданию орбитальной солнечной обсерватории «Аврора» на базе кубсатов. Об этом CNews сообщил представитель «Геоскана».

Наблюдение с орбиты открывает принципиально новые возможности для изучения солнечной короны и динамики солнечной активности. В отличие от наземных наблюдений, спутник может вести съемку астрономических явлений без влияния атмосферных и погодных условий. Спутниковая платформа «ИнноСата16» оснащена одной из самых точных систем ориентации и стабилизации среди кубсатов, что позволило обеспечить стабильное наведение на Солнце в течение всего периода затмения.

Полное солнечное затмение 12 августа для большей части России прошло в виде частной фазы — полностью Луна закрыла Солнце лишь в районе полуострова Таймыр. Наиболее заметным оно было на севере и северо-западе европейской части страны. Подобные затмения следуют друг за другом в определенной последовательности — примерно каждые 18 лет, при этом зона их видимости постепенно смещается по поверхности Земли. Предыдущее затмение этой серии произошло 1 августа 2008 г., следующее состоится 23 августа 2044 г.

«Для съемки использовалась технологическая камера “Циклоп” нашей собственной разработки. Она не укомплектована специальными фильтрами и не предназначена для наблюдения за Солнцем, но позволяет оценить стабильность наведения на объект. Отработка наведения подтвердила большой потенциал образовательных и научных задач кубсата в этой сфере», — сказал руководитель отдела развития космического образования ГК «Геоскан» Александр Хохлов.

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Запуск спутника «ИнноСат16» состоялся 25 июля 2025 г. с космодрома Восточный. Он стал первым российским космическим аппаратом форм-фактора CubeSat 16U, выведенным на орбиту. «ИнноСат16» предназначен для отработки технологий дистанционного зондирования Земли и тестирования бортовых систем будущей группировки ДЗЗ «Геоскана». Создание спутника «ИнноСат16» стало частью проекта, реализуемого в рамках грантовой программы «доращивания» поставщиков корпораций (оператор — центр поддержки инжиниринга и инноваций). Основная полезная нагрузка аппарата — панхроматическая камера производства НПО «Лептон» с разрешением до 2,5 метров на пиксель при высоте орбиты 500 км. Дополнительно на борту установлены две технологические камеры «Циклоп» собственной разработки «Геоскана» — с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами («рыбий глаз»), изначально предназначенные для контроля работоспособности подсистем спутника. Возможности этих камер шире: они позволяют снимать высококачественные фото и видео поверхности Земли, а также проводить видеотрансляции с орбиты. Высокоскоростную передачу данных на Землю обеспечивает передатчик Х-диапазона с пропускной способностью 250 Мбит/с.

Космическое направление в ГК «Геоскан» было открыто в 2021 г. 9 августа 2022 г. на орбиту был выведен первый спутник компании на базе собственной платформы «Геоскан 3U». Всего компания создала и вывела на орбиту 17 спутников форм-факторов CubeSat 3U и 16U для научных экспериментов, отработки технологий связи и дистанционного зондирования Земли.

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