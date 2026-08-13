Разделы

Бизнес Кадры
|

Кадровый резерв: в ОЭЗ «Технополис Москва» запустили банк резюме для соискателей и работодателей

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» сформирован единый банк резюме для высокотехнологичных предприятий. Новый инструмент поможет компаниям оперативно находить квалифицированных специалистов, а соискателям — получать предложения о вакансиях на инновационных производствах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город создает условия для привлечения квалифицированных кадров на высокотехнологичные предприятия. В ОЭЗ “Технополис Москва” сегодня работают более 240 компаний, которые создали свыше 33 тыс. рабочих мест. Для удобства соискателей и работодателей был сформирован единый банк резюме — сейчас в нем уже более тысячи анкет. Специалисты размещают свои данные, и они становятся доступны всем предприятиям-резидентам. Это сокращает время поиска и для компаний, и для соискателей», — сказал Максим Ликсутов.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

С 2022 г. в особой экономической зоне «Технополис Москва» реализуется проект «Техноработа», который помогает высокотехнологичным компаниям в поиске сотрудников. Узнать актуальные предложения можно на сайте ОЭЗ в разделе «Карьера». Там же соискатели могут оставить свое резюме.

Кроме того, с 2025 г. на площадках ОЭЗ проводятся открытые кадровые отборы, где соискатели смогут напрямую пообщаться с представителями предприятий-резидентов и задать им свои вопросы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские программно-аппаратные комплексы (ПАК) 2026

Гарвард предупреждает: ИИ обрушит налоговые поступления и обострит социальное неравенство

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

В Москве арестован гендиректор крупного поставщика в Россию иностранных электронных компонентов

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

Инвестируя десятки миллиардов в ИИ, Oracle готовит массовые увольнения. В отдельных командах на улицу выставят каждого десятого

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще