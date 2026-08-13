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ДВФУ и крупнейший университет Малайзии договорились о создании зеркальной лаборатории по искусственному интеллекту

Зеркальную лабораторию по системам искусственного интеллекта запустят Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Технологический университет МАРА (UiTM, Малайзия). О создании центра договорились проректор по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов и вице-канцлер крупнейшего университета Малайзии Шахрин бин Сахибуддин. Об этом CNews сообщил представитель ДВФУ.

Договоренность о создании совместного центра по системам искусственного интеллекта (Centre for Artificial Intelligence Systems, CAIS) – одно из ключевых результатов заседания комиссии, которую с российской стороны возглавляет министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, с малайзийской – министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир. Для ДВФУ это первое заседание межправительственной комиссии такого уровня, которое проходит на его площадке.

Центр разместится на территории кампуса UiTM в городе Шах-Алам (штат Селангор). Малайзийская сторона предоставляет помещения и назначает директора центра, ДВФУ — содиректора, который обеспечивает координацию совместной работы с российской стороны. Опорным научным партнёром со стороны Малайзии выступит Институт аналитики больших данных и искусственного интеллекта.

По сути, речь идёт о формате, который специалисты называют «зеркальной лабораторией»: физически центр присутствует только на площадке одного из партнёров, но управляется и работает как полностью совместная структура — с общими темами исследований, совместными публикациями и координацией на уровне содиректоров с обеих сторон.

Среди заявленных направлений работы центра: большие языковые модели и генеративный искусственный интеллект, обработка естественного языка; машинное и глубокое обучение; автономные и мультиагентные системы; этичный и объяснимый искусственный интеллект, а также прикладные направления — применение ИИ в образовании, здравоохранении, изучении климата, государственном управлении, бизнесе и умных городах; облачная инфраструктура для задач искусственного интеллекта.

«Договоренность предусматривает совместные исследовательские проекты, научные публикации, стажировки научно-педагогических работников, обеих стран, совместное научное руководство аспирантами. Следующим нашим шагом в этом направлении станет разработка совместной образовательной программы по направлениям, которыми будет заниматься центр», – сказал Евгений Власов.

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