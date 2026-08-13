Дмитрий Смирнов назначен врио генерального директора «ON Медиа»

Холдинг «ON Медиа», управляющий развлекательными бизнесами группы МТС, объявляет о кадровых назначениях. Генеральный директор Софья Митрофанова покидает медиахолдинг и группу МТС в связи с переходом на новое место работы. Временно исполняющим обязанности генерального директора «ON Медиа» назначен Дмитрий Смирнов, который работал финдиректором медиавертикали. Изменения вступают в силу с 14 августа 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «ON Медиа».

Дмитрий Смирнов имеет 15-летний опыт в ИТ, телекоме и DeepTech. Он занимает должность финансового директора «ON Медиа» с 2025 г. До перехода в медиахолдинг в 2024–2025 гг. работал в должности финансового директора бизнес-юнита компании Positive Technologies. Ранее руководил финансовым планированием телеком-бизнеса МТС и работал в департаменте стратегии «МегаФона», где занимался M&A-проектами и развитием B2C-направления. В 2018-2021 гг. Дмитрий возглавлял департамент стратегии в ГК ЦРТ, где лидировал сделку по вхождению компании в экосистему Сбербанка. Начинал карьеру как сооснователь стартапа RoboCV в сфере автоматизации логистики, для которого привлек международные инвестиции и вывел на рынок первые в России беспилотные погрузчики. Окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.

Софья Митрофанова покидает «ON Медиа» в связи с переходом на другую работу. Она возглавляла «ON Медиа» (ранее – «МТС Медиа») с июня 2024 г., а с октября 2023 г. занимала должность председателя совета директоров холдинга. Под ее руководством состоялось формирование бизнес-вертикали «ON Медиа», которая объединила онлайн-кинотеатр КИОН, производителя кино и сериалов «ON Студия», книжный сервис «КИОН Строки», стриминг «КИОН Музыка», музыкальную компанию «ON Лейбл» и компанию МТС Live, которая развивает билетные сервисы Ticketland и Ticketscloud, занимается продюсированием развлекательных мероприятий и управляет федеральной сетью концертных площадок «МТС Live Холл». В ноябре 2025 г. холдинг провел ребрендинг и начал работать под новым названием «ON Медиа» вместо прежнего «МТС Медиа». Выручка «ON Медиа» по итогам 2025 г. выросла на 17,7%, до 29 млрд руб.

«За время руководства Софьи Митрофановой «ON Медиа» прошел этап становления: были консолидированы медийные активы в единый холдинг и создан сильный узнаваемый бренд. Под ее руководством Funtech-вертикаль МТС сделала ставку на повышение роли оригинального контента онлайн-кинотеатра КИОН, аудитория которого уже превышает 10 млн пользователей и продолжает расти. OIBDA медиахолдинга до капитализации за последние два года выросла более чем вдвое. Я благодарю Софью за вклад в развитие бизнеса, создание сильной команды и результаты, которых компании удалось достичь за это время. Дмитрий Смирнов обладает значительным опытом работы в технологических компаниях и финансовом секторе. Уверена, что его экспертиза позволит продолжить развитие холдинга, реализовать стратегические приоритеты и продолжить увеличивать аудиторию и масштабы бизнеса», – сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«За эти два с половиной года мы создали целостную медиавертикаль с единым управленческим контуром, новым брендом и аудиторией 31,2 млн пользователей во всех средах. Мы реализовали очень разные проекты, и каждый из них помогал нам доказывать свои возможности. «ON Медиа» начал системно производить полнометражные фильмы, чьи сборы в кинотеатрах за два года превысили 4 млрд руб. Мы запустили направление анимации и ряд общественно-политических коллабораций, таких как российско-китайский просветительский проект «Добрые соседи» к 25-летию Договора о добрососедстве между Москвой и Пекином. Фестиваль “Первый план” от «ON Медиа» впервые соединил лучшие студенческие спектакли со всей страны на одной сцене Театре им. Гоголя. Все это – результат труда большой команды. Мы продемонстрировали, что можем играть на федеральном уровне, и я уверена, что самое интересное у «ON Медиа» впереди», – отметила Софья Митрофанова.

«ON Медиа за два с половиной года собрал разрозненные активы в холдинг с сильными синергиями и двукратным ростом OIBDA. Собственная аудитория более чем 30 млн человек, 4 млрд рублей кассовых сборов полнометражных фильмов, билетный бизнес и офлайн-инфраструктура МТС Live дают компании несколько независимых источников дохода — именно такой профиль мы считаем устойчивым и перспективным. Funtech-вертикаль остается одним из приоритетных направлений роста для Корпорации, мы видим здесь понятную траекторию дальнейшего масштабирования бизнеса», – сказал пресс-секретарь АФК «Система» Иван Макушок.