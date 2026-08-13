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Более 290 тыс. контрактов заключили на «Портале поставщиков» за первое полугодие 2026 года

За первую половину 2026 г. на «Портале поставщиков» – межрегиональной платформе для закупок малого объема – заключили более 290 тыс. контрактов. Самыми востребованными у заказчиков были строительные, медицинские и хозяйственные товары. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Портал поставщиков – это современный инструмент, делающий закупки малого объема удобнее как для госучреждений, так и для бизнеса. Предпринимателям со всей страны платформа дает возможность масштабировать свое дело, а заказчики благодаря полной цифровизации процессов и высокому уровню конкуренции оперативно получают необходимую продукцию по оптимальным ценам. За первое полугодие 2026 г. столичные и региональные заказчики заключили на «Портале поставщиков» более 290 тыс. контрактов. Самой популярной категорией закупок стали строительные товары: по ним состоялось 7,4 тыс. сделок. Также часто закупали медицинские и хозяйственные товары, включая бытовую технику, – 5,6 тыс. и 5,4 тыс. контрактов соответственно», – отметила Мария Багреева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «Портал поставщиков» продолжает расширять присутствие в российских регионах. С начала 2026 г. к нему присоединились заказчики из Курской, Еврейской автономной и Липецкой областей, а также Донецкой Народной Республики. Число подключенных регионов выросло до 47. Общее количество заказчиков на платформе превышает 60 тыс. Товары, работы и услуги им предлагают более 410 тыс. поставщиков со всей страны.

«Правила работы на «Портале поставщиков» прозрачны и едины для бизнеса из всех регионов страны. Мы сделали порог входа в закупки нулевым. Сейчас более 90% зарегистрированных на платформе предпринимателей – это малый и средний бизнес. В январе – июне этого года самыми активными были поставщики из Москвы, Пермского края, Московской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Они заключили 90,6 тыс. контрактов, что составляет 31% от общего числа», – сказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

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«Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. Чтобы стать поставщиком на портале, не обязательно быть компанией: предлагать товары, работы и услуги может и физическое лицо. Для начала работы нужно лишь получить электронную подпись и пройти короткую процедуру регистрации. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тыс. контрактов, а ее каталог насчитывает более 3,6 млн уникальных наименований.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий Москвы.

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