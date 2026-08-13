«Битрикс24» запускает корпоративный ИИ нового класса для выполнения рабочих задач и создания приложений

«Битрикс24» сообщила о запуске корпоративного ИИ нового класса для выполнения рабочих задач и создания приложений. «Битрикс24 Коворк/Код» — ИИ-инструмент для повседневной рабочей автоматизации, который выполняет за сотрудника ежедневную рутину и создает рабочие приложения без программирования. «Коворк/Код» может использоваться самостоятельно или в связке с «Битрикс24».

При работе с «Битрикс24» «Коворк/Код» учитывает рабочий контекст сотрудника: его задачи, сделки, документы, записи звонков, переписку в мессенджере, структуру компании и другие данные, к которым у сотрудника уже есть доступ. Благодаря этому ИИ не нужно каждый раз заново объяснять, чем занимается бизнес, кто отвечает за проект и что происходило раньше.

По оценке «Битрикс24», это первое в России решение такого класса внутри массовой бизнес-платформы: оно объединяет корпоративный ИИ, персональную цифровую память пользователя («Радиант») и создание внутренних приложений на естественном языке. Приложение работает в двух режимах — «Коворк» и «Код».

Режим «Коворк» помогает сотрудникам быстрее выполнять задачи, которые обычно требуют поиска информации, сбора вводных и ручной подготовки материалов. Пользователь может попросить ИИ подготовить презентацию для руководителя, собрать материалы к встрече, проанализировать конкурентов, найти перспективные сделки, проверить, где нет движения по клиентам, оценить загрузку отдела или разобраться в истории проекта.

«Коворк» не просто отвечает в чате, как обычные ИИ-агенты. Он работает с данными, задачами, документами, CRM и коммуникациями в «Битрикс24» в рамках прав конкретного пользователя, помогает собрать вводные, подготовить материалы и довести задачу до результата. Все действия остаются под контролем сотрудника: ИИ показывает результат, а пользователь подтверждает, проверяет и принимает решение.

Главная технология режима «Коворк» — «Радиант», персональная память пользователя. «Радиант» накапливает знания о том, с чем работает конкретный сотрудник: его задачах, встречах, документах, договоренностях, сделках и материалах. Это не общая «память компании», а личная рабочая память, построенная на данных, которые пользователь и так видит в своем «Битрикс24» или на своем компьютере.

За счет «Радианта» «Коворк» может учитывать историю работы и помогать не с абстрактными запросами, а с реальными задачами конкретного бизнеса: подготовить итоги вчерашней встречи, раздать задачи команде, найти клиентов с высоким потенциалом выручки, сравнить версии договора или собрать сводку по проекту.

Режим «Код» позволяет создавать рабочие приложения с помощью обычного текстового запроса. Пользователю не нужны навыки программирования: достаточно описать, что должно делать приложение.

Например, если маркетологу нужен генератор UTM-меток, HR-специалисту — шаблон вакансии или анкеты, руководителю — дашборд по задачам и дедлайнам, а юристу — инструмент для сравнения версий договора, такое приложение можно собрать в режиме «Код».

Код работает в связке с вайбкод-платформой «Битрикс24» (vibecode.bitrix24.tech) — средой для создания и размещения бизнес-приложений с помощью ИИ. Готовые приложения можно сразу выложить на закрытые сервера, поделиться с коллегами в «Битрикс24», и работать с ними на компьютере или смартфоне вместе с коллегами.

При создании приложений доступны сервисы из «Битрикс24 Вайбкод»: ИИ-модели, ИИ-поиск, хранилище файлов, резервирование исходников, инфраструктура для размещения приложений и другие инструменты.

Приложение может работать с данными из «Битрикс24», запускаться по запросу, в фоновом режиме или по расписанию.

После создания приложения агент показывает, что именно он сделал, с какими сложностями столкнулся и какие действия нужно выполнить вручную — например, добавить ключ доступа, изменить настройки или подключить источник данных.

«Коворк/Код» создавался с учетом специфики российского рынка: законодательства, конкурентной среды, делового языка и требований компаний к обработке данных. В «Коворк/Код» используется модель BitrixGPT 5.6 Agent 1M. Результаты работы нейросети хранятся и обрабатываются в российской инфраструктуре «Битрикс24» в соответствии с требованиями 152-ФЗ.

Для компаний это особенно важно при внедрении ИИ в рабочие процессы: сотрудники могут использовать инструмент для задач, документов, CRM и внутренних коммуникаций без передачи рабочих данных в публичные зарубежные сервисы.

Бета-версия «Битрикс24 Коворк/Код» уже доступна. Пользователи смогут скачать приложение, подключить его к своему «Битрикс24» и начать тестировать сценарии ежедневной работы: от подготовки материалов и анализа данных до создания внутренних приложений для команды.

Юрий Волошин, директор по продукту «Битрикс24», сказал: «Битрикс24 Коворк/Код» – это не просто выход из рутины, а общее цифровое пространство, где команда работает как единый организм: бизнес растёт, процессы под контролем, а штат не раздувается за счет эффективной совместной работы. Современное решение для реального бизнеса».

«Коворк/Код» будет развиваться вместе с пользователями: команда «Битрикс24» планирует регулярно выпускать обновления, собирать обратную связь и развивать сценарии работы через сообщество ранних пользователей и партнерскую сеть.