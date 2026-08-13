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Atlas и «Код Безопасности» создали решение для КИИ

Российский производитель систем хранения данных Atlas и разработчик сертифицированных средств защиты информации «Код Безопасности» успешно завершили тестирование совместной работы своих продуктов СХД Atlas.SM и АПМДЗ «Соболь» версии 4.0. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Модуль — сразу в двух исполнениях, в виде платы расширения для слота PCI и в виде компактной платы для разъема M.2, — был установлен, инициализирован и прошел полный цикл диагностики на аппаратной платформе Atlas.SM с размещением в каждом из контроллеров СХД, что подтверждает официальное соответствие комплекса требованиям к средствам доверенной загрузки (СДЗ) в обоих исполнениях.

«Соболь» имеет действующий сертификат ФСТЭК России, и теперь заказчик может получить систему хранения данных Atlas, оснащенную этим средством защиты. Такой технологический стек будет актуален для тех организаций, которые в своей ИТ-инфраструктуре обязаны применять сертифицированные средства защиты информации, например, для госорганов и субъектов критической информационной инфраструктуры.

Модуль доверенной загрузки берет под контроль этап, на котором программные средства защиты еще не действуют: он не допускает проникновения на системный уровень СХД и разрешает дальнейшую загрузку только после подтверждения личности пользователя. Такой подход минимизирует угрозы несанкционированного доступа к системному и прикладному программному обеспечению СХД. При этом если система работает и не находится в процессе перезагрузки, в работу вступает другое решение линейки Atlas — защищенная система хранения данных Atlas.X Secure, которая обеспечивает защиту данных на все время работы СХД.

«Момент включения — это точка, в которой заканчивается зона действия любой программной защиты и начинается зона чистого доверия к оборудованию. Если на этом этапе нет контроля, все остальные меры безопасности строятся на предположении, а не на гарантии. Именно поэтому для нас было принципиально не просто заявить о поддержке доверенной загрузки, а подтвердить ее тестированием на реальном оборудовании — на разных платформах, с полным циклом инициализации и диагностики. Мы получили не декларацию совместимости, а проверенный результат, который можем предъявить заказчику с любым уровнем требований к защите информации», — сказал Дмитрий Пензов, технический директор Atlas.

«Совместимость с СХД Atlas мы проверяли не формально, а по полному циклу — от установки модуля и инициализации до диагностики и авторизации на разных серверных платформах. В результате заказчик получает не абстрактную рекомендацию к применению, а конкретное, проверенное решение: систему хранения данных с уже подтвержденной поддержкой сертифицированной доверенной загрузки, готовую к использованию там, где это требование обязательно. Для нас такие интеграции — это то, ради чего в принципе имеет смысл делать сертифицированный продукт: не сертификат сам по себе, а его реальная применимость на конкретном оборудовании заказчика», — сказал Дмитрий Шатсков, коммерческий директор «Кода Безопасности».

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