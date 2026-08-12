Выручка «Ростелекома» увеличилась на 11% по итогам II квартала 2026 года

«Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и 1 полугодие 2026 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО.

Во II квартале 2026 г. выручка по сравнению с II кварталом 2025 г. увеличилась на 11%, до 226,8 млрд руб., в основном благодаря расширению цифровых сервисов, росту спроса на услуги ШПД, инфраструктурных сервисов и мобильной связи. Доля цифровых сервисов в выручке увеличилась до 23%.

Показатель OIBDA вырос на 9%, до 87,5 млрд руб., рентабельность по OIBDA составила 38,6%. Рост показателя OIBDA связан с ростом выручки, а также увеличением возмещения по проекту устранения цифрового неравенства.

Чистая прибыль выросла на 9%, до 6,6 млрд руб., в том числе благодаря оптимизации расходов на обслуживание долга.

В 1 полугодии 2025 г. выручка по сравнению с 1 полугодием 2025 г. увеличилась на 11%, до 435,7 млрд руб., в основном благодаря расширению цифровых сервисов, росту спроса на услуги ШПД и мобильной связи. Доля цифровых сервисов в выручке увеличилась до 22%.

Показатель OIBDA вырос на 11%, до 171,4 млрд руб., рентабельность по OIBDA выросла на 0,1 п.п., до 39,3%. Рост показателя OIBDA и его рентабельности связан с ростом выручки и с увеличением возмещения по проекту устранения цифрового неравенства.

Чистая прибыль выросла на 9%, до 14 млрд руб., в том числе благодаря оптимизации расходов на обслуживание долга.

FCF улучшился на 10,8 млрд руб., до (12,2) млрд руб., главным образом в результате оптимизации капитальных вложений.