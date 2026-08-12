Vaultary: цифровым депозитариям предстоит выстроить отдельный контур цифрового анализа

По оценке экспертов Vaultary (ГК Web3 Tech), новые правила обращения цифровых валют потребуют выстраивания отдельного контура проверки операций, сопоставимого по строгости с банковским антифрод- и ПОД/ФТ-мониторингом. На старте основной сложностью для рынка станет отсутствие сложившейся методологии и правоприменительной практики. Об этом CNews сообщил представитель Vaultary.

С 1 сентября 2026 г. вступает в силу закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Параллельно Банк России разрабатывает пакет подзаконных актов, которые определят порядок работы цифровых депозитариев. Одним из относительно новых инструментов станет цифровой анализ: риск-скоринг каждой входящей транзакции и адреса-идентификатора на связь с противоправной деятельностью до зачисления на счёт. Подходы Банка России к такой проверке пока не опубликованы, формулировка в законе оценочная. Решение по спорным случаям будет принимать не автоматика, а конкретный человек внутри цифрового депозитария, отмечают в Vaultary.

«Решение по спорной операции будет принимать руководитель цифрового депозитария или специально уполномоченное им лицо. Если цифровой анализ войдет в общий контур исполнения требований федерального закона №115-ФЗ, для клиента могут применяться действующие механизмы обжалования ограничений и реабилитации, которые уже используются в банковской сфере. При этом способы оценки и результаты цифрового анализа будет сложно оспорить, поскольку они являются конфиденциальными», – сказал Вадим Войнов, директор по AML Vaultary.

Требования к методологии самого анализа пока формируется регуляторами. Важным нововведением будет обязательное привлечение российских поставщиков решений для цифрового анализа, которые будут иметь свою методологию оценки подозрительных транзакций, согласованную с регулятором. При этом итоговые решения в спорных случаях, как и ответственность за них, все равно остается за цифровым депозитарием.

Часть банковского антифрод-опыта депозитарии смогут перенять напрямую. Это касается источников сведений о переводах без добровольного согласия клиента и киберпреступлениях, обмена информацией с Банком России, а также защиты от вредоносного программного обеспечения. Приостановка операций, уже отработанная банками, также предусмотрена новым законом и служит дополнительной защитой неквалифицированных инвесторов. Для них вводится 48-часовая задержка для переводов свыше 100 тыс. руб. на неадминистрируемый адрес или свыше 300 тыс. руб. третьим лицам.

«Если операция превышает установленный порог, избежать задержки нельзя, но цифровой депозитарий должен заранее сообщить клиенту об условиях и его праве отменить перевод. Задержка не применяется к операциям ниже установленных порогов и переводам в пользу лиц, организующих обращение цифровых валют», – отметил Войнов.

Поскольку у цифровых депозитариев пока не будет накопленной правоприменительной практики по 115-ФЗ, в спорных ситуациях они будут ориентироваться на разъяснения регуляторов, стандарты СРО и применять гибкий подход к пограничным случаям.

Источник таких стандартов уже формируется: Ассоциация банков России планирует создать профессиональное объединение участников рынка цифровых валют на базе своего Экспертного центра по ЦФА, а НАУФОР готовится взять под саморегулирование цифровые депозитарии и организации, осуществляющие обмен цифровой валюты.

Отдельный вопрос для клиентов – что происходит с их активами, если цифровой депозитарий теряет статус. Новое законодательство и опубликованные проекты нормативных актов Банка России содержат процедуры на случай потери статуса, а также предъявляют серьезные требования как к собственным средствам цифровых депозитариев, так и резервному копированию информации, хранимой в таких организациях.

«Логика защиты заложена в самой архитектуре института: цифровой депозитарий совмещает функции кастодиана, регистратора и расчётного центра, а разделение учёта прав и самой сделки дополнительно защищает от рисков потери активов клиента – в этом смысле цифровой депозитарий устроен так же, как депозитарий на фондовом рынке», – сказал Вадим Войнов.

Вопрос ответственности при передаче части функций на аутсорс – ПОД/ФТ мониторинга, информационной безопасности – решается в пользу клиента. Передача отдельных функций внешнему подрядчику не меняет распределение ответственности: перед клиентом её несёт депозитарий.

Детали взаимодействия нескольких депозитариев в каскадной модели учёта, а также конкретные требования к ИБ предстоит уточнить в актах Банка России. Рынок будет донастраивать эти процессы уже по мере накопления правоприменительной практики – как это происходило и с банковским антифрод-регулированием, которое формировалось несколько лет, считают в Vaultary.