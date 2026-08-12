Разделы

Цифровизация Внедрения
|

В шахте Яковлевского ГОКа «Северстали» внедрили систему управления маршрутами подземной техники в режиме реального времени

На Яковлевском ГОКе компании «Северсталь» введена в промышленную эксплуатацию обновленная интеллектуальная система диспетчеризации горных работ. Она в режиме реального времени отслеживает загрузку пунктов приема руды и помогает выбирать оптимальные маршруты для подземной техники. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Система объединяет в себе информацию о работе техники и пунктов накопления руды. Если один из них заполнен или временно недоступен, программа автоматически предлагает технике другой маршрут. Это сокращает лишние перемещения и ожидания, что повышает темпы добычи руды.

Раньше диспетчеры и машинисты подземной техники координировали действия по телефону. Теперь большая часть информации поступает автоматически в графический интерфейс и все сотрудники, задействованные в процессе, получают необходимые данные. В систему также встроена обратная связь от машинистов. Сотрудники могут оценить предложенный им маршрут или сообщить о препятствии на пути. На основе этих данных алгоритмы корректируются и повышается точность рекомендаций. Для удобства также запустили единый цифровой чат, который объединил диспетчеров, горных мастеров и машинистов. Через него сотрудники быстрее получают задания, сообщают о возникающих изменениях и координируют свои действия.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

«Сегодня система в режиме реального времени помогает управлять порядка 50 пунктами сбора руды и более чем 60 единицами техники. Раньше для координации этих процессов требовалось гораздо больше ручной работы и телефонных переговоров. Теперь часть решений система принимает автоматически. Для нас это прямой путь к эффективности – с помощью этого проекта мы сократили организационные потери, связанные с перемещением техники и увеличили объемы добычи руды на более чем 25 тыс. тонн за семь месяцев 2026 г.», – сказал генеральный директор Яковлевского ГОКа Андрей Игнатьев.

Обновление системы диспетчеризации стало частью масштабного проекта «Цифровая шахта», который реализуется на Яковлевском ГОКе с 2018 г. Сегодня в подземном руднике уже установлено более 300 камер, в том числе свыше 150 подключены к платформе искусственного интеллекта СОВА для автоматического выявления нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности. Также развивается система Pitram, которая позволяет отслеживать статусы и показатели подземной техники в течение смены и оперативно реагировать на неисправности. В 2025 г. на развитие ИТ-систем Яковлевского ГОКа было направлено более 129 млн руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект

Сенатор США ИТ-компаниям: Если вы сами не остановите разработку ИИ, это сделаю я и мои коллеги

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку

ГЛОНАСС научился отслеживать транспорт при отключениях интернета

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

В Москве начались испытания беспилотного поезда «Ласточка» без оператора в кабине

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще