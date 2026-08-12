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В мобильном приложении «СберИнвестиции» обновился главный экран

В мобильном приложении «СберИнвестиции» обновился главный экран. Теперь пользователь при входе сразу попадает в раздел «Портфель» — пространство, где собрана основная информация о вложениях: состав активов, изменения за месяц, распределение по отраслям и счетам, купоны и дивиденды. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Инвестору больше не надо переключаться между разными разделами приложения, чтобы понять, что происходит с его капиталом. Основные данные собраны на одном экране, а его содержание и порядок блоков можно настроить под себя.

Посмотреть на свой портфель инвестор может с разных сторон — в зависимости от того, какой вопрос его волнует в данный момент. Раздел «Активы» поможет узнать, из чего состоит портфель и какие инструменты сейчас определяют его стоимость. «Движения» — что повлияло на результат: кто порадовал доходностью, а кто, наоборот, подпортил настроение. «Отрасли» пригодятся для понимания, как инвестиции распределены между секторами экономики. «Счета» — увидеть, где именно размещены деньги и активы.

Инвестор может сохранить привычную группировку активов по типам инструментов (акции, облигации, фонды и др.) или перейти к единому списку. Активы можно сортировать по текущей стоимости, алфавиту, изменению цены, объёму вложенных средств и другим параметрам. Благодаря этому каждый инвестор может организовать портфель так, как удобно именно ему.

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На главном экране также появился виджет аналитики с итогами месяца. Он показывает изменение стоимости портфеля относительно предыдущего месяца, доходность в процентах и рублях, сумму полученных купонов и дивидендов. Так инвестор видит не только то, чем владеет, но и какой результат принесли его вложения за месяц. Рядом с портфелем остаются разделы, к которым пользователи возвращаются чаще всего: избранные и недавно просмотренные бумаги. Можно продолжить анализ инструмента с того места, где остановился, или быстро вернуться к интересующей компании, не тратя время на повторный поиск.

Максим Чекмарев, директор дивизиона «СберИнвестор» Сбербанка: «Мы стремимся сделать «СберИнвестиции» настоящим помощником человека в управлении его капиталом. Чтобы клиент чувствовал себя уверенно и спокойно, нужны простота, прозрачность и контроль. Обновление главного экрана — это как про уважение к привычкам каждого инвестора. Одному пользователю важнее постоянно видеть результат месяца, другому — следить за структурой портфеля, третьему — держать под рукой избранные бумаги. Теперь приложение не предлагает всем один и тот же сценарий, а подстраивается под инвестиционные привычки конкретного человека».

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