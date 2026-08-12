В «Афимолле» открылся первый официальный магазин «Ред Софт» и Passion

В столичном торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» начал работу первый совместный официальный магазин российского разработчика программного обеспечения «Ред Софт» и международного производителя высокотехнологичного цифрового оборудования Passion. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Открытие магазина стало новым этапом международного партнерства «Ред Софт» и Passion, нацеленного на укрепление отечественной цифровой экосистемы и расширение доступности российских программно-аппаратных решений для широкой аудитории.

В магазине представлены смартфоны, планшеты, моноблоки и другая техника Passion, работающая на операционных системах «Ред ОС М» и «Ред ОС». Ассортимент охватывает как модели для частных пользователей, так и специализированные решения для бизнеса и государственных заказчиков.

Преимуществом оффлайн формата является возможность живого контакта. Посетители могут протестировать устройства, познакомиться с возможностями отечественной программной платформы, получить консультации специалистов, подобрать подходящие решения для работы, учебы и повседневного использования, а после покупки для пользователей здесь функционирует доступ к полному циклу квалифицированной технической поддержки, что гарантирует оперативное решение возникающих вопросов.

Президент Passion Group Ю Синьюй отметил, что совместный проект открывает новые возможности для знакомства пользователей с современными технологиями: «Мы рады открыть первый официальный совместный магазин с «Ред Софт». Для нас это не просто новая торговая площадка, а место, где пользователи могут познакомиться с современными технологическими решениями, протестировать устройства и получить профессиональную консультацию. Уверен, что этот проект станет важным этапом развития нашего партнерства и позволит сделать инновационные технологии еще ближе к людям».

Председатель совета директоров «Ред Софт» Вячеслав Комлев подчеркнул, что компания продолжает последовательно развивать отечественную ИТ-экосистему: «Открытие официального совместного магазина — это важный шаг в развитии экосистемы «Ред Софт». Теперь пользователи могут в одном месте познакомиться с широким спектром наших решений — от мобильных устройств на «Ред ОС М» до персональных компьютеров и моноблоков на «Ред ОС». Мы уверены, что возможность увидеть технологии в действии и протестировать их самостоятельно поможет сделать отечественные цифровые продукты еще более востребованными».

По словам генерального директора ООО «Ред Интернэшнл» Михаила Толпышкина, официальный магазин станет площадкой, объединяющей программное обеспечение, устройства и экспертную поддержку: «Сегодня важно не только создавать современные технологии, но и обеспечивать удобный доступ к ним. Совместный магазин, который мы открыли с компанией Passion, позволяет представить посетителям комплексные программно-аппаратные решения, продемонстрировать их возможности в реальных сценариях использования и обеспечить качественную экспертную поддержку. Мы рассчитываем, что эта площадка станет важной точкой взаимодействия с пользователями, партнерами и заказчиками».

«Именно «Афимолл Сити» с его расположением в деловом центре столицы был выбран стартовой площадкой для первого официального магазина, созданного в рамках сотрудничества крупнейшего международного бренда Passion и российского разработчика программного обеспечения «Ред Софт». Мы всегда открыты к инновациям и поддерживаем проекты, способные заинтересовать не только обычных гостей торгового центра, но и привлечь дополнительную деловую аудиторию. Данная концепция станет логичным продолжением серии открытий международных брендов на нашей площадке», – сказала директор по арендным отношениям ТРЦ «Афимолл Сити» Евгения Эдзер.