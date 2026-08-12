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«Цифровая среда "Проектной дирекции Минстроя России"» помогает сопровождать объекты федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на сумму более 37 млрд руб.

ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» разработало и запустило собственную информационно-аналитическую систему «Цифровая среда "Проектной дирекции Минстроя России"» (ЦСПДМ) для сопровождения федеральных инициатив. Сегодня с ее помощью ведется работа по объектам общей стоимостью 100 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».

Одно из ключевых направлений — сопровождение федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Как рассказали в дирекции, за полтора года благодаря системе проанализированы документы по более чем 3 тыс. объектов этого проекта. Сегодня в реализации находятся объекты на общую сумму 37,6 млрд руб.

Цифровая платформа используется для сопровождения проекта с 2025 г. Ее архитектуру разработали специалисты «Проектной дирекции Минстроя России». Регионы могут дистанционно подавать документы и подтверждать их электронной подписью. В системе реализован комплекс автоматизированных проверок и механизмов валидации данных, позволяющий минимизировать вероятность возникновения ошибок при заполнении форм и подаче заявок. Это повышает качество и корректность представляемой информации, а также существенно упрощает последующую проверку и обработку обращений для ответственных сотрудников. В платформу заложены действующие индексы-дефляторы и инструменты расчета предельной стоимости объектов. ЦСПДМ интегрирована с информационными системами ДОМ.РФ, Фонда развития территорий и «РосСтройКонтроля». В частности, при работе с заявками система позволяет сверять сведения о сметной стоимости объектов с данными Единого государственного реестра заключений.

«ЦСПДМ дает возможность автоматически рассчитать расходы бюджетов различных уровней на реализацию проектов с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России, обеспечивает однократное введение данных, что позволяет минимизировать ошибки, которые могут возникнуть при повторном ручном вводе. Данные по объектам также можно в режиме реального времени сверять с системой Главгосэкспертизы России», — сказала руководитель «Проектной дирекции Минстроя России» Дина Сафиуллина.

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Ранее заявки на участие в федеральных проектах с обосновывающими документами направлялись в бумажном виде и последовательно проходили несколько уровней согласования. Сейчас формирование документов, проверка данных и подписание документов проводятся непосредственно в ЦСПДМ, которая существенно снижает необходимые для этого временные затраты.

Помимо приема заявок, платформа используется для мониторинга реализации программ и федеральных объектов капитального строительства. В ней предусмотрены инструменты для сведения данных и отслеживания показателей, в том числе контрактации и кассового исполнения. В целом ЦСПДМ охватывает 89 регионов и 2375 муниципальных образований, в системе зарегистрировано более 1 тыс. пользователей.

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