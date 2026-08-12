Termidesk и «Тонк» подтвердили совместимость решений для создания отечественной VDI-инфраструктуры

Компания «Увеон — облачные технологии», российский разработчик решений для виртуализации рабочих мест и доставки приложений под брендом Termidesk (входит в «Группу Астра»), и «Группа Компаний «Тонк», российский производитель тонких клиентов и клиентских устройств (endpoints) нового поколения для современных корпоративных информационных систем, подтвердили совместимость платформы Termidesk VDI 7.0 с тонкими клиентами «Тонк» под управлением операционной системы Tonk TOS.

Совместимость решений была проверена в рамках совместного тестирования, которое проводилось с 14 июля по 3 августа 2026 г. В испытаниях использовался клиент Termidesk и тонкие клиенты «Тонк» на x86-платформе под управлением Tonk TOS. В ходе тестирования специалисты проверили работу виртуальных рабочих мест с операционными системами Microsoft Windows и Astra Linux при подключении по протоколам TERA и RDP. Испытания охватывали основные сценарии, с которыми сотрудники сталкиваются при повседневной работе в VDI-инфраструктуре.

Совместимость Termidesk VDI и решений «Тонк» позволяет заказчикам формировать технологический стек для организации виртуальных рабочих мест с использованием российских программных и аппаратных компонентов. Такая конфигурация может быть востребована организациями, которые последовательно сокращают зависимость пользовательской ИТ-инфраструктуры от зарубежных решений и переходят на отечественные продукты.

«Для корпоративного заказчика сегодня важно не просто наличие отдельных российских продуктов, а возможность собрать из них полноценную рабочую инфраструктуру без потери привычных пользовательских сценариев. Тестирование с «Тонк» показало, что Termidesk VDI 7.0 может использоваться с российскими тонкими клиентами в том числе в достаточно требовательных сценариях: с периферийными устройствами, несколькими мониторами, 4K-дисплеями, передачей файлов и мультимедиа. Для заказчиков это упрощает создание и масштабирование полностью отечественной инфраструктуры виртуальных рабочих мест», — отметил Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров Termidesk.

«Подтверждение совместимости Termidesk VDI 7.0 и тонких клиентов «Тонк» под управлением Tonk TOS — важный практический результат для наших заказчиков. В корпоративной инфраструктуре недостаточно, чтобы отдельные продукты соответствовали требованиям импортонезависимости: они должны корректно работать друг с другом и обеспечивать привычные пользователю сценарии без усложнения эксплуатации. Совместное тестирование позволило подтвердить, что связка российских аппаратных и программных решений может использоваться как основа для организации виртуальных рабочих мест. Для заказчика это означает больше свободы при формировании ИТ-инфраструктуры: можно подобрать отечественные компоненты под конкретные задачи, централизованно управлять клиентскими устройствами и при этом сохранить необходимый уровень функциональности рабочих мест. Мы рассматриваем такие интеграции как важную часть развития экосистемы отечественных решений. Чем больше совместимых продуктов доступно заказчикам, тем проще им переходить на российскую ИТ-инфраструктуру последовательно, без необходимости одновременно менять весь технологический стек», — отметил Алексей Доронин, системный архитектор «Группа Компаний «Тонк».