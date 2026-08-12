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Спрос россиян на зарубежные путешествия в августе вырос на 12%

На зарубежные направления в последний летний месяц приходится почти каждое четвертое путешествие российских туристов. При этом наряду с традиционно популярными странами СНГ и Ближнего Востока растет число бронирований в Европе и Азии. К таким выводам пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» совместно со специалистами Ингосстраха. Об этом CNews сообщили представители «Островка».

По данным «Островка», доля зарубежных направлений в структуре путешествий россиян начала расти с начала сезона. На зарубежье приходится каждое пятое бронирование российских туристов на лето (19%) — на 4 п.п. больше, чем в прошлом году (15%). В августе доля зарубежных направлений стала еще выше: в последний летний месяц на зарубежные направления приходится почти каждое четвертое бронирование российских путешественников (24%), тогда как годом ранее этот показатель составлял 18%. При этом общий спрос на зарубежные поездки увеличился сразу на 12%. Одним из факторов роста могло стать перераспределение спроса: часть туристов вместо отдыха в России выбрала зарубежные направления.

Основную часть зарубежного спроса сегодня по-прежнему формируют страны СНГ, ближнего зарубежья и традиционные курортные направления. Количество бронирований в Азербайджане на август показывает рост на 49%, в Армении — на 42%, в Грузии — на 40%, в Казахстане — на 30%, в Узбекистане — на 29% и Абхазии — на 26%. Среди курортных направлений положительную динамику также сохраняет Турция (+10%).

Растет спрос и на европейские направления, на которые приходится каждое десятое зарубежное бронирование. Наиболее заметный рост в августе показывает Черногория — количество бронирований увеличилось на 79%. Одной из причин могло стать желание россиян успеть посетить страну до введения визовых ограничений, которое запланировано на ноябрь. Также вырос спрос на размещение в Греции — на 78%, в Сербии — на 56%, в Италии — на 50% и Венгрии — на 25%. Среди азиатских направлений наиболее заметный рост числа бронирований показывают Вьетнам (+25%), Китай (+16%), Индонезия (+14%) и Япония (+9%).

В целом в топ-10 самых популярных зарубежных направлений по числу бронирований в августе 2026 года входят Белоруссия, Абхазия, Грузия, Турция, Казахстан, Армения, Италия, Узбекистан, Китай и Япония.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах за рубежом в августе 2026 г. составляет 8.5 тыс. руб. и остается на уровне 2025 г.

«Несмотря на то что внутренний туризм по-прежнему занимает основную долю бронирований — до 80% всех поездок приходится на Россию, интерес к зарубежным путешествиям продолжает расти. Этому способствует сразу несколько факторов: укрепление рубля, благодаря чему путешествия стали выгоднее, а также частичная переориентация туристов с российских курортов, добраться до которых в этом году стало труднее», — сказала Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок».

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Рост интереса к зарубежным поездкам подтверждается и динамикой продаж туристических полисов «Ингосстраха». По данным страховой компании, по сравнению с летом прошлого года спрос на мультиполисы вырос на 10%. Такие полисы действуют сразу в нескольких странах и позволяют оформить страховую защиту на весь маршрут, включая транзитные пересадки, что особенно актуально для путешествий в Европу и Азию.

Среди направлений, для поездок в которые россияне чаще всего оформляют страховые полисы этим летом, лидирует Турция — на нее приходится 66,5% всех договоров. Также высоким спросом пользуются страховки для поездок в Египет (9,9%), Вьетнам (4,6%) и Китай (2,5%).

Также специалисты «Ингосстраха» выяснили, что средняя продолжительность поездки путешественников составляет 12 дней, а наиболее активными покупателями полисов являются клиенты в возрасте от 36 до 50 лет.

«Мы наблюдаем рост интереса к расширенным страховым программам. Помимо медицинской страховки, многие также оформляют полисы с покрытием отмены поездки и страхованием багажа. Растет спрос и на дополнительные опции — например, защиту при занятиях активными видами спорта, покрытие расходов из-за неблагоприятных погодных условий, стихийных бедствий или осложнений беременности», — сказал Денис Платонов, директор домена «Здоровье и финансы» компании «Ингосстрах».

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