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«Сегежа Цифровые Решения» построила под ключ ИТ-инфраструктуру для «Корпорации Робототехники»

Компания «Сегежа Цифровые Решения» (входит в лесопромышленный холдинг «Сегежа Групп») объявила о завершении проекта по созданию комплексной цифровой инфраструктуры для «Корпорации Робототехники».

В рамках контракта, выполненного по модели под ключ, для заказчика были развернуты серверное оборудование, система облачной почты, корпоративный офисный пакет, а также внедрены средства информационной безопасности. Решение позволило обеспечить высокий уровень защиты данных и бесперебойную работу всех ИТ-сервисов предприятия. Проект реализован в сжатые сроки с учетом требований к импортозамещению и надежности критической инфраструктуры.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

«Мы предоставили нашим партнерам полностью готовую к работе цифровую среду, которая закрывает все базовые потребности современного высокотехнологичного предприятия – от надежного хранения данных до защищенной коммуникации сотрудников. Наша экспертиза позволяет создавать такие решения быстро и эффективно, обеспечивая заказчику возможность сконцентрироваться на профильных задачах», – сказал Максим Королев, генеральный директор компании «Сегежа Цифровые Решения».

Создание ИТ-инфраструктуры с нуля не только для леспрома, но для компаний из других отраслей становится одним из профильных направлений деятельности «Сегежа Цифровые Решения». Ранее она уже зарекомендовала себя как разработчик ИТ-решений для мониторинга производственных процессов и маркировки продукции внутри холдинга «Сегежа Групп». Новая разработка расширяет портфель внешних заказов компании, подтверждая ее компетенции в области системной интеграции и импортозамещения.

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