Россияне впервые получили возможность инвестировать в электрозарядные станции Москвы

Федеральный оператор электромобильности Hyper, входящий в Группу «Роснано», открыл инвестиционное размещение объемом в 217 млн руб. Привлеченные средства будут направлены на масштабирование городской сети зарядных станций. Cделки оформляются на инвестиционной платформе Zorko. Об этом CNews сообщили представители Hyper.

Ранее компания Hyper уже привлекала капитал на Zorko в формате pre-IPO. Новый механизм принципиально отличается и представляет собой инвестиционный займ, при котором инвестор получает долю в выручке конкретных и уже построенных электрозарядных станций в Москве — в центре города, ЗАО и в Зеленограде. На российском рынке подобный продукт появляется впервые.

Инвестор участвует в доходе от конкретной станции. Каждый объект разделен на равные части (лоты), инвестор приобретает любое их количество и получает ежемесячные выплаты, пропорциональные выручке станции. При этом все операционные расходы, включая электроэнергию, техническое обслуживание и управление инфраструктурой, Hyper берет на себя.

В рамках первого размещения доступны более 30 зарядных станций Hyper в Москве, из них 31 уже действует, остальные будут введены в эксплуатацию до конца августа. Инвестор получает доступ к прозрачной информации по объекту: в личном кабинете на платформе Zorko отображаются показатели загрузки станции, количество зарядных сессий, выручка и другие данные, позволяющие отслеживать экономику актива.

Hyper развивает федеральную сеть зарядной инфраструктуры и цифровую платформу управления станциями. Сегодня под управлением компании находится более 250 зарядных станций более чем в десяти регионах России. В Москве Hyper стала одним из участников программы «Энергия Москвы 2.0», получив 28 площадок для размещения быстрых зарядных станций.

Рынок электромобильности в России продолжает расти: в январе–феврале 2026 г. продажи новых электромобилей увеличились на 23% год к году. Дополнительным драйвером становятся корпоративные автопарки и электротакси, которые формируют стабильный поток пользователей и повышают спрос на качественную зарядную инфраструктуру.

Hyper реализует проект, привлекая инвестиции для финансирования конкретных объектов зарядной инфраструктуры. Расчеты и учет прав инвесторов осуществляются инвестиционной платформой Zorko.

Алексей Тихонов, основатель Hyper: «К созданию любого высокотехнологичного рынка важно подходить комплексно. Пример электротранспорта показывает, что установка и работа станций это только часть дела. В Hyper мы как раз подходим к этому вопросу системно: формируем спрос на зарядку, придумываем как еще использовать подведенную мощность, запускаем IT-сервисы для эффективной работы, управляем распределением транспортных потоков и теперь выводим новый продукт для финансирования всей отрасли. Платформа Hyper позволяет инвесторам участвовать в этой модели в прозрачном формате: каждая станция формирует доход от зарядки, который распределяется напрямую инвесторам. Фактически инвесторы больше не зависят от решений о выплате дивидендов компаниями, мы устанавливаем прямую связь между источником капитала и фактическими доходами от инфраструктуры. При этом Hyper обеспечивает всю технологическую составляющую для управления зарядными станциями и формирования спроса. Переход к электромобильности — это долгосрочный тренд, интерес пользователей к электромобилям заметно вырос со стороны корпоративных автопарков и частных пользователей. Для зарядной инфраструктуры это означает опережающий спрос, и мы предлагаем инвестиционные инструменты для развитие этой отрасли».

Владимир Сонников, генеральный директор инвестиционной платформы Zorko: «Предлагаемый Hyper инвестиционный формат существенно отличается от вложений в капитал компании и ожиданий роста оценки бизнеса. Здесь инвестор участвует напрямую в денежном потоке конкретного инфраструктурного объекта — зарядной станции, которая уже работает и генерирует выручку. Для Zorko это важный этап развития: платформа впервые предлагает продукт инвестиционных займов, расширяя линейку за пределы классического участия в капитале и делая вложения в городскую инфраструктуру доступнее. Модель долевого участия в денежных потоках реального актива — это осознанный шаг к токенизации инфраструктуры и DeFi-финансированию. Мы убеждены, что именно это станет будущим инвестиционного рынка».