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Почти 30 объектов связи: в июле «Миранда» ввела в эксплуатацию новые базовые станции на полуострове

ГК «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг федерального уровня, продолжает планомерное расширение сети мобильной связи на полуострове. В июле компания ввела в эксплуатацию дополнительные базовые станции в Крыму и Севастополе, обеспечив устойчивое покрытие в жилых кварталах, сельской местности и зонах активного туристического потока. Об этом CNews сообщили представители ГК «Миранда-медиа».

28 объектов запущены в Симферополе, Феодосии, Симферопольском и Белогорском районах, а также в Севастополе и его окрестностях. Это позволило улучшить качество голосовой связи и мобильного интернета для жителей и гостей этих населенных пунктов.

Юрий Руденко, заместитель генерального директора – директор по технической инфраструктуре «Миранды»: «Мы понимаем, что в условиях нестабильного энергоснабжения полуострова особенно важно оставаться на связи. Именно поэтому мы не просто наращиваем количество базовых станций, но и уделяем первостепенное внимание их автономности. На ключевых объектах установлены резервные источники питания, а наиболее загруженные станции мы дополнительно оснащаем дизель-генераторами, чтобы даже при перебоях с электричеством люди могли позвонить близким, вызвать экстренные службы или просто быть онлайн».

Особое внимание уделено местам с высокой плотностью застройки и популярным маршрутам. Cпециалисты провели работы в локациях, где ранее наблюдались проблемы с покрытием, например, в садовых товариществах и местах отдыха.

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Ирина Кузьмина, заместитель генерального директора – директор В2С «Миранды»: «Мы видим, как стремительно растет спрос на услуги связи. Каждый месяц мы вводим в эксплуатацию десятки новых объектов. В июле они появились в ключевых точках Крыма и Севастополя - от центра Симферополя до отдаленных поселков и дачных массивов. Мы стремимся сделать связь качественной и стабильной везде: в городе, селе, на трассе и побережье».

Развитие мобильной инфраструктуры «Миранды» в ближайшее время продолжится не только в Крыму и Севастополе, но и в исторических регионах.

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