«МособлЕИРЦ» переводит клиентский сервис в онлайн с помощью решения «Веб-консультант» от «Альфаматики»

ООО «МособлЕИРЦ» расширяет цифровые каналы взаимодействия с жителями Подмосковья. В рамках стратегии развития дистанционного обслуживания расчетный центр внедрил решение «Веб-консультант» от компании «Альфаматика» — российского разработчика программного обеспечения для автоматизации клиентского сервиса. Об этом CNews сообщили представители ООО «Альфаматика».

Новый сервис был переведен в промышленную эксплуатацию в июне 2026 г. Инструмент позволяет гражданам получать полноценные консультации специалистов расчетного центра по видеосвязи. По данным компании, за первые месяцы работы платформой уже воспользовались более 1,5 тыс. человек.

Внедрение системы «Веб-консультант» призвано решить сразу несколько стратегических задач «МособлЕИРЦ» в сфере клиентского сервиса. В первую очередь проект направлен на повышение доступности услуг, чтобы граждане могли получать полноценное обслуживание без необходимости лично посещать отделения. Такой подход позволяет грамотно перераспределить клиентский поток, снизить общую нагрузку на офисы и минимизировать очереди в пиковые периоды оплат. Кроме того, автоматизация процесса записи и распределения звонков существенно оптимизирует работу операторов. Особое внимание в проекте уделено безопасности: применение современных решений создает защищенный канал связи, гарантирующий конфиденциальность при передаче персональных данных и финансовой информации жителей.

Дистанционный формат совершенно не ограничивает тематику обращений — новая система охватывает весь спектр услуг расчетного центра. Обратившись через «Веб-консультант», жители Подмосковья могут удаленно получить подробные разъяснения по тарифам на жилищно-коммунальные услуги, сверить начисления и актуальную задолженность по своему лицевому счету, заказать необходимые справки и выписки, а также внести корректировки в личные данные.

«В любой удобный день можно записаться и получить дистанционную консультацию сотрудника расчетного центра и полный спектр услуг «МособлЕИРЦ»», — отметила генеральный директор ООО «МосОблЕИРЦ» Светлана Архипова в ходе совещания губернатора Московской области с главами министерств, ведомств и округов Подмосковья.

Консультации проводят профильные специалисты центра в режиме реального времени, что позволяет клиентам задавать уточняющие вопросы и получать развернутую обратную связь в формате обычного живого диалога.

Система «Веб-консультант» входит в комплексную линейку продуктов «Альфаматики» для цифровизации клиентского обслуживания, развиваясь наряду с системами управления электронной очередью и оценки качества.

Сам процесс взаимодействия с сервисом интуитивно понятен и полностью автоматизирован на стороне пользователя. Для получения видеоконсультации человеку достаточно авторизоваться в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», перейти в раздел «Веб-консультант» и выбрать наиболее подходящие дату и время сеанса. Сразу после этого на электронную почту приходит автоматическое письмо с уникальной защищенной ссылкой, по которой в назначенное время можно будет подключиться к видеоконференции со специалистом.

«Мы продолжаем развивать дистанционное обслуживание потребителей «МособлЕИРЦ». Наши аппаратно-программные комплексы «Видеоконсультант» уже несколько лет помогают жителям получать услуги и передавать показания счетчиков прямо в отделениях МФЦ. Теперь «Веб-консультант» выводит этот подход на новый уровень: решать вопросы можно в любое удобное время и из любой локации — достаточно смартфона или ноутбука», — сказал генеральный директор ООО «Альфаматика» Андрей Фенев.