Москва увеличила выпуск электротехнической продукции более чем на треть и расширяет географию поставок

В первом полугодии 2026 г. производство электрооборудования в Москве выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Сегодня в отрасли работает свыше 130 столичных предприятий. Они поставляют свою продукцию в разные регионы страны, а также развивают проекты в сфере возобновляемой энергетики, систем накопления энергии и зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

«Москва остается одним из ведущих центров производства высокотехнологичного электрооборудования. В январе-июне предприятия отрасли увеличили выпуск электротехнической продукции на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры выросло на 41,8%, а кабелей и кабельной арматуры — почти в 3,3 раза. Сегодня изделия московских компаний представлены во многих регионах России и используются при реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов. Город продолжает оказывать производителям комплексную поддержку в модернизации мощностей и расширении географии поставок», — сказал Анатолий Гарбузов.

Так, столичное предприятие «Парус электро» (входит в дивизион «АСУ ТП и электротехника» госкорпорации «Росатом») принимает участие в проекте строительства солнечных электростанций в Забайкальском крае.

Две солнечные электростанции — «Луговая» мощностью 141 МВт и «Полевая» мощностью 132 МВт — после ввода станут крупнейшим объектом солнечной генерации в России.

Московский производитель поставляет для проекта инверторы собственной разработки мощностью 1,5 МВт и шкафы постоянного тока, объединяющие выходы солнечных панелей. В конструкции инверторов использованы отечественные электронные компоненты и российское ПО.

Всего на производственной площадке «Парус электро» в Москве будет изготовлено 148 инверторов. Старт поставок намечен на октябрь–ноябрь 2026 г.

Ранее компания присоединилась к программе компенсации процентов по инвестиционным кредитам Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства для приобретения промышленной инфраструктуры. Использование таких инструментов способствует модернизации и расширению мощностей, а также освоению выпуска новой продукции.