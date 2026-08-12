Mont предложит партнерам новую версию отечественной САПР «Компас-3D»

ГК Mont объявила о расширении возможностей партнеров в сегменте инженерного программного обеспечения. Компания включила в свой продуктовый портфель обновленную версию российской системы трехмерного проектирования «Компас-3D v25» от отечественного разработчика «Аскон». Партнерам Mont уже доступен последний релиз «Компас-3D», в который вошли более 100 улучшений.

Главной особенностью новой версии стало сочетание развития инженерных инструментов и расширения возможностей для работы на Linux — впервые версии «Компас-3D» для Windows и Linux выходят одновременно. Это важно для российских предприятий, которые в рамках процесса импортозамещения переводят ИТ-инфраструктуру на отечественные операционные системы и заинтересованы в полноценной работе инженерного программного обеспечения в Linux-среде.

В рамках нового релиза существенно расширен набор нативных приложений: если ранее пользователям была доступна преимущественно базовая функциональность, то теперь платформа Linux получила значительно больше профессиональных инструментов.

Среди ключевых нововведений «Компас-3D» — управление глубиной проецирования модели. Опция позволяет создавать более наглядные чертежи, исключая лишние компоненты на ассоциативных видах. Для предприятий, работающих с большими сборками, появилась возможность создания вариантов детализации модели. Команда позволяет существенно снизить потребление оперативной памяти и повысить производительность компьютера.

Еще одним важным обновлением стала автоматическая сегментация полигональных объектов, значительно упрощающая задачи реверс-инжиниринга и сокращающая объем ручной работы при подготовке модели.

Кроме того, в состав новой версии вошло приложение «Эргономика: Манекены», которое помогает оценивать удобство и безопасность взаимодействия человека с изделием еще на этапе проектирования, что позволяет учитывать эргономические требования до запуска производства.

«Заказчики внимательно следят за выходом новых версий, особенно крупные промышленные предприятия. Для них каждый релиз — это возможность получить новые инструменты, которые помогают ускорить проектирование, повысить производительность и решить накопившиеся задачи. Именно поэтому ежегодный выпуск новой версии «Компас-3D» остается важным событием для профессионального сообщества и позволяет рынку оценить, насколько продукт отвечает актуальным потребностям предприятий», — сказал Дмитрий Крекин, руководитель группы маркетинга по «Компас-3D» в машиностроении «Аскон».

«Появление «Компас-3D v25» в нашем портфеле позволит партнерам предложить заказчикам актуальную версию одного из наиболее зрелых российских САПР с расширенной поддержкой Linux и новыми возможностями для промышленного проектирования. Мы видим устойчивый спрос на современные инженерные решения и стремимся обеспечивать партнеров не только продуктами, но и необходимой экспертизой для реализации проектов цифрового проектирования», — сказала Анастасия Селедцова, менеджер по продукту ГК Mont.

Для компаний, которые находятся на этапе перехода на Linux-системы и ещё не завершили подготовку своей инфраструктуры, доступны «Универсальные лицензии Компас-3D». Эти лицензии позволяют устанавливать сетевые версии как на Windows, так и на Linux, что избавляет заказчика от необходимости заранее определять, какая операционная система будет использоваться на каждом рабочем месте. Такой подход обеспечивает большую гибкость в процессе поэтапной миграции инфраструктуры и позволяет избежать излишних затрат на покупку лицензий.