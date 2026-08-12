Каждый пятый россиянин обращается к ИИ для выбора арбуза

Сервис «Пакет» от Х5 провел исследование о том, как россияне выбирают арбузы и определяют их спелость. Большинство опрошенных предпочитают самостоятельно идти за арбузом в супермаркете (96%), а лучшим месяцем для покупки считают август (74%). Об этом CNews сообщили представители Х5.

Перед покупкой 61% респондентов осматривают от двух до пяти арбузов, а 9% — более пяти. Еще 30% берут первый попавшийся. Главным критериями для выбора становятся сладость (77%), стоимость (64%) и внешний вид (51%). Летом 54% опрошенных покупают арбузы несколько раз в месяц, 32% — пару раз за сезон, 11% — несколько раз в неделю, а 3% — каждый день.

При выборе арбуза россияне чаще всего обращают внимание на сухой хвостик (68%), жёлтое пятно (48%), трещины и вмятины на корке (43%), а также цвет и рисунок кожуры (34%). Самый популярный способ проверить арбуз — постучать по нему: так делают 65% респондентов. При этом 40% из них точно знают, каким должен быть звук у вкусного плода, а 25% доверяют интуиции.

Чаще всего опрошенные узнают о советах по выбору арбузов от семьи и друзей (73%), а также из статей в интернете (26%), из публикаций в соцсетях (25%) и от продавцов-консультантов (22%). Каждый пятый россиянин (20%) пользуется нейросетями, чтобы выбрать арбуз, и отмечает, что рекомендации помогают определиться с покупкой. Если арбуз оказывается невкусным, то 44% респондентов доедают его, 35% используют для приготовления напитков или десертов, а 31% отдают другим.