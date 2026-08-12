Как изменились DDoS-атаки в 2026 г.: исследование FirstVDS и DDoS-Guard

Раньше считалось, что DDoS представляет угрозу преимущественно для корпораций. Но со временем картина изменилась, а злоумышленники стали опытнее и научились автоматизировать атаки — теперь они используют суперботнеты и сложные алгоритмы, которые находят уязвимые места за минуты. Об этом CNews сообщили представители FirstVDS.

Как проводилось исследование

В FirstVDS изучили внутреннюю статистику клиентов и провели опросы более 200 пользователей. Специалисты из DDoS-Guard предоставили глобальную статистику атак за три года — более 7,5 млн инцидентов. Данные охватывают типы атак, отраслевую структуру, географию источников и сезонные колебания.

Количество и длительность атак растут

Общее число атак увеличилось с 2,26 млн в 2023 г. до 2,5 млн в 2025 г. При этом распределенность вредоносного трафика (количество уникальных IP, задействованных в одной атаке) выросла на 480%. В начале 2026 г. зафиксировали атаку с участием 3,1 млн уникальных IP-адресов.

При этом DDoS перестал быть краткосрочным и стал длительным и изматывающим: 31,62% опрошенных сообщили, что самая заметная атака длилась более суток, еще 21,37% — от 1 до 6 часов.

Игровая индустрия — лидер по приросту атак

В топе самых атакуемых отраслей в 2025 г. — телеком, финансы, госсектор, СМИ и игровые сервисы. Неожиданно, но гейминг также показал рекорд по приросту атак — +310%.

Бизнесу из других сфер тоже нельзя расслабляться. По данным опроса FirstVDS, среди пострадавших клиентов чаще всего встречались представители IT-услуг и SaaS (37,5%), e-commerce (25%).

Тактика атак изменилась

Доля инфраструктурных атак (L3/L4) снижается. А L7-атаки, имитирующие поведение реальных пользователей, выросли с 80,4% до 83,7% — их в разы сложнее обнаружить и отразить.

«Мы видим несколько устойчивых трендов: растет распределенность вредоносного трафика, все чаще применяется тактика Pulse Wave, которая дезориентирует автоматические системы защиты. Злоумышленники круглосуточно сканируют интернет в поисках свежих адресов — это делает новые проекты особенно уязвимыми в первые месяцы после запуска. В таких условиях классические фаерволы и геоблокировки малоэффективны, требуется фильтрация L7-трафика с поведенческим анализом», – сказал Казбек Мамакаев, тимлид команды разработки защиты на уровне веб-приложений DDoS-Guard.

Последствия для бизнеса

Исследование показало, что атаки имеют критическое влияние на бизнес: почти половина опрошенных (48,62%) пережили полные простои сервисов из-за атак, еще 19,27% столкнулись с деградацией работоспособности. При этом 44,6% респондентов считают, что риск DDoS-атак для их отрасли вырос и требует внимания.

«Раньше DDoS требовал ресурсов и подготовки — сегодня он покупается как сервис: достаточно указать адрес, остальное делает автоматика. Порог входа почти нулевой. Под ударом те, у кого простой мгновенно конвертируется в деньги, — игровые сервисы, интернет-магазины, SaaS-платформы. И отдельно те, где атака работает как инструмент давления: госсектор, телеком, финансы. Важно учитывать не вероятность атаки, а стоимость часа недоступности для компании. У большинства проектов эта цифра выше, чем стоимость годовой защиты», – сказал Никита Попов, директор по продукту FirstVDS.