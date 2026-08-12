Разделы

Безопасность Бизнес Финансовые результаты
|

ГК «Солар» увеличила выручку на 13,2% — до 9,6 млрд рублей по итогам 1 полугодия 2026 года

Группа компаний (ГК) «Солар» (входит в группу «Ростелеком»), российский провайдер комплексной кибербезопасности, обнародовал результаты деятельности за 1 полугодие 2026 г. по данным управленческого учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выручка группы в 1 полугодии 2026 г. выросла на 13,2% год к году и составила 9,608 млрд руб.

Во II квартале 2026 г. выручка группы составила 6,735 млрд руб. и увеличилась на 24,1% по сравнению с показателями II квартала 2025 г. (5,426 млрд руб.)

Основным драйвером общей выручки стал рост доходов от направления сервисов и реализации комплексных проектов, выручка от этого направления выросла на 21% по итогам 1 полугодия 2026 г. по сравнению с предыдущим периодом.

OIBDA по итогам 1 полугодия 2026 г. составила 1,093 млрд руб., рентабельность по OIBDA — 11,4%.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Клиентская база группы составляет свыше 1,5 тыс. компаний.

По итогам 2026 г. в базовом сценарии группа ожидает двузначные темпы роста выручки при увеличении эффективности бизнеса, преимущественно за счет реализации комплексной программы повышения операционной эффективности и качественного роста клиентской базы, развития платформенного подхода в рамках продуктового портфеля.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе

Совладелец «Яндекса» наращивает выручку, но терпит убытки от новых направлений

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

После ухода Unilever ее российские наследники построили с нуля собственную ИТ-инфраструктуру и заработали на ней полмиллиарда

Клоны и Франкенштейны: как киноиндустрия регулирует ИИ

«Ростелеком» хорошо заработал из-за роста спроса на проводной интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще