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Гигабайты на свежем воздухе: «МегаФон» ускорил интернет в зеленых зонах Юрги

Более стабильный интернет и надежная голосовая связь стали доступны жителям Юрги. Инженеры «МегаФона» запустили дополнительное телеком-оборудование в северо-западной части города, что позволило расширить емкость сети и покрытие 4G в локациях с высокой абонентской нагрузкой. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовую станцию установили по улице Кирова, на территории с жилой застройкой, музеями, аллеями, недалеко от парка имени Пушкина и парка Победы, где любят гулять горожане. В зону уверенного сигнала также вошли соседние улицы — Московская, Комсомольская, Павлова, проспект Победы и др.

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Технические специалисты компании задействовали сразу несколько частотных диапазонов: низкочастотный отвечает за широкое покрытие территории, а высокочастотный позволяет значительно большему числу пользователей одновременно выходить в Сеть без потери скорости интернет-соединения. Благодаря этому абоненты смогут с повышенным комфортом смотреть сериалы онлайн, пересылать файлы, пользоваться государственными платформами и загружать тяжелый медиаконтент в социальные сети.

«В Юрге, где проживает около 78 тыс. человек, спрос на качественную мобильную связь остается стабильно высоким. Поскольку жителям необходим интернет для решения рабочих и бытовых задач, а также для досуга, запуск новых телеком-объектов в первую очередь увеличил емкость сети и максимальную скорость передачи данных: в высокочастотном диапазоне она теперь достигает 80 Мбит/с», — сказала директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.

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