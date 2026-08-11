«Яндекс» регистрирует новый товарный знак для ИИ-браузера

«Яндекс» подал заявку на регистрацию товарного знака «Сплитвью». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Товарный знак планируется зарегистрировать по семи классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — № 09, 35, 38, 39, 41, 42 и 45. В перечень входят, в частности, программное обеспечение, цифровые персональные помощники и услуги в области искусственного интеллекта (AIaaS).

Под товарным знаком компания планирует закрепить название режима браузера, в котором можно одновременно просматривать веб-страницу и общаться с ИИ-ассистентом, не открывая отдельное окно.

Заявка показывает, что браузеры становятся средой для взаимодействия с ИИ-ассистентами.