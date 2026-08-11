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Воронежский государственный университет ушел с Zoom на российский «Труконф»

Администрация, научный и преподавательский состав университета перенесли свои коммуникации на российскую платформу «Труконф», отказавшись от использования Zoom. Об этом CNews сообщили представители «Труконф».

При выборе нового решения университет ориентировался на надежность и независимость от зарубежных сервисов и провайдеров, а также на возможность проведения не только публичных, но и закрытых онлайн-встреч.

ВГУ перевел взаимодействие в удобный цифровой формат, обеспечив сотрудников сервисом для коммуникаций и удаленного взаимодействия. ВКС используется для совещаний, круглых столов, учебно-методических работ и взаимодействия с государственными структурами.

Для общения в мессенджере и по видеосвязи сотрудники используют рабочие и личные ПК и смартфоны. Кроме того, с помощью решений «Труконф» в университете были оборудованы переговорные комнаты, которые также подключили к общей системе коммуникаций для бесшовного участия в онлайн-встречах.

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Преподаватели и работники ВГУ проводят мероприятия с различными сценариями — от классических совещаний и круглых столов до лекций и презентаций для большой аудитории. Отдельное внимание в университете уделяют возможности подключения удаленных участников. Благодаря этому встречи с представителями других образовательных организаций и экспертами проходят в онлайн- и гибридном форматах независимо от местонахождения участников и без рисков для безопасности.

«"Труконф" стал важным инструментом для ежедневного общения, при этом весь контроль над коммуникациями сохраняет за собой ВГУ. Такой подход позволяет безопасно и без лишних рисков внедрять ИТ-решения в образовательные процессы. Платформа стала важным инструментом взаимодействия между подразделениями университета, обеспечивает стабильную связь и удобный формат проведения мероприятий различного уровня», — сказали представители Воронежского государственного университета.

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