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Подтверждена совместимость TrafficSoft ADC с платформой виртуализации zVirt

Компании TrafficSoft и Orion soft завершили совместное тестирование, по итогам которого была подтверждена корректная работа балансировщика нагрузки TrafficSoft ADC в среде виртуализации zVirt. Таким образом, организации, мигрирующие с зарубежных гипервизоров на отечественную виртуализацию, получают возможность построить отказоустойчивую доставку приложений без привязки к иностранному ПО. Об этом CNews сообщил представитель Orion soft.

Платформу zVirt сегодня используют более 850 активных заказчиков в коммерческом и госсекторе. База инсталляций решения превышает 20 тыс. хостов, продукт применяется в том числе в крупных промышленных инсталляциях. Развёртывание TrafficSoft ADC в среде zVirt позволяет ИТ- и ИБ-подразделениям обеспечить балансировку нагрузки и глобальное распределение трафика (GSLB) между геораспределенными ЦОД, одновременно сохраняя требуемый уровень защищенности контура.

TrafficSoft ADC (Application Delivery Controller — контроллер доставки приложений) доступен как в виде программно-аппаратного комплекса (ПАК), так и в виде образа виртуальной машины для развертывания на стандартных серверах x86. Это позволяет построить полностью российское решение: серверы отечественного производства, платформа виртуализации zVirt и включенный в реестр отечественного ПО TrafficSoft ADC.

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«Отрасль последовательно переходит на российские платформы виртуализации, и совместимость с zVirt была для нас закономерным шагом. Теперь заказчики могут быть уверены, что TrafficSoft ADC штатно работает на этой платформе, и что миграция балансировки на российскую виртуализации не потребует компромиссов по производительности», — сказал Руслан Добрынин, директор по работе с партнерами TrafficSoft.

«Связка решений TrafficSoft и Orion Soft позволяет построить на базе отечественных компонентов отказоустойчивую инфраструктуру для приложений с высокими требованиями к доступности и производительности. TrafficSoft ADC развертывается в среде zVirt и берет на себя распределение входящего трафика между серверами приложений. Это гарантирует, что даже при отказе одного из серверов пользователи продолжат получать доступ к приложениям», — сказала Ирина Кальчева, альянс-менеджер Orion soft.

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