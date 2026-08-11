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Новый продукт «Готовые решения (Проф). Имущественные налоги» от «КонсультантПлюс»

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по очень востребованной для бухгалтеров теме: «Готовые решения (Проф). Имущественные налоги». Материалы помогут быстро разобраться в вопросах расчета и уплаты имущественных налогов: транспортного, земельного и налога на имущество организаций. Об этом CNews сообщили представители компании «КонсультантПлюс».

Подготовлено около 120 материалов. Рассмотрены темы: порядок расчета и уплаты транспортного налога; особенности расчета транспортного налога в отношении определенных видов транспортных средств; особенности расчета и уплаты транспортного налога в различных ситуациях; порядок расчета и уплаты налога на имущество организаций; порядок заполнения и подачи декларации по налогу на имущество организаций; признание в качестве объектов налогообложения налогом на имущество организаций отдельных объектов имущества; особенности расчета и уплаты налога на имущество в различных ситуациях; порядок расчета и уплаты земельного налога; особенности расчета и уплаты земельного налога в различных ситуациях; применение льгот по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам.

Все материалы ежедневно обновляются.

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В каждом материале: ответы на актуальные вопросы; нюансы различных ситуаций; практические примеры; образцы заполнения документов; ссылки на правовые акты и письма госорганов; дополнительные материалы по теме.

В линейке «Готовых решений (Проф)» есть продукты и по другим популярным темам для бухгалтеров: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, зарплатные налоги, кадровые вопросы. Все эти продукты поставляются отдельно.

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