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Новые скорости LTE включили на Намском тракте

На Намском тракте возле Жатая усилили покрытие телеком-сети. «МегаФон» установил дополнительное телеком-оборудование, в результате чего снизилась нагрузка на существующую инфраструктуру и выросли скорости передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора предусмотрели в оборудовании различные диапазоны частот, чтобы сигнал далеко расходился по территории и вместе с тем сохранял скорость интернета до 70 Мбит/с. Также новый объект улучшил работу голосовой связи по технологии VoLTE, благодаря которой собеседника слышно в максимальном качестве, а интернет-соединение не прерывается во время звонка.

Водителям и пассажирам теперь удобнее строить маршруты в навигаторах, отслеживать дорожную обстановку и погодные условия, слушать любимую музыку и аудиокниги онлайн. В экстренной ситуации можно будет без зависаний вызвать оперативные службы или эвакуатор.

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«Спрос на устойчивый 4G‑сигнал в этой локации подтверждают наши данные: за первое полугодие потребление интернет-трафика выросло на 28%, а количество звонков – на 88% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы последовательно инвестируем в инфраструктуру связи региона и усиливаем покрытие вдоль крупных автомобильных дорог, чтобы сделать движение по ним комфортнее и безопаснее как для местных жителей, так и для растущего потока путешественников», — сказала Наталья Некрасова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия).

Оценить новый уровень связи могут и жители дачных поселений «Сатал», «Мечта», «Сайдам», «Чолбон» и других садоводств, расположенных вдоль Намского тракта. Любителям отдыха на природе и владельцам частных домов стало комфортнее пользоваться привычными интернет-приложениями, оплачивать дистанционно счета, оформлять покупки, общаться онлайн или решать рабочие вопросы. Молодое поколение тоже найдет себе занятие по душе, например, слушать музыку или смотреть фильмы и сериалы на стримингах.

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