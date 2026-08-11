«Клевер COEX» выпустил систему засечки и хронометража для гонок дронов

Компания «Клевер COEX» представила систему засечки и хронометража для точного измерения результатов полетов гоночных дронов, разработанную на базе открытой платформы RotorHazard. Решение позволяет автоматически фиксировать время прохождения круга и помогает пилотам объективно оценивать свой прогресс во время тренировок и соревнований. Об этом CNews сообщили представители «Клевер COEX».

В отличие от симуляторов, где время круга отображается сразу, на реальной трассе без системы хронометража определить, стал ли пилот летать быстрее, значительно сложнее. Система автоматически фиксирует прохождение каждого круга, избавляя пилотов от необходимости пересматривать DVR-записи в поисках лучшего результата.

Система будет полезна как начинающим пилотам, которые хотят отслеживать свой прогресс на основе точных данных, так и спортсменам, совершенствующим скорость прохождения трассы.

Принцип работы системы основан на фиксации сигнала видеопередатчика квадрокоптера. Когда дрон пролетает через контрольную точку, приемник регистрирует пик мощности сигнала, после чего система автоматически засчитывает прохождение круга. Это исключает необходимость ручной фиксации результатов и повышает точность измерений.

Разработка поддерживает работу одновременно до восьми пилотов в зависимости от конфигурации оборудования. Система совместима с аналоговым и цифровым (HD) видео, может питаться от аккумулятора 4S и Ethernet кабеля с поддежкой PoE. Есть два варианта подключения: через локальную сеть и через Wi-Fi, который раздает сама. Все настройки доступны через браузер. Кроме того, предусмотрен отдельный раздел Marshal, позволяющий просматривать и при необходимости корректировать спорные или ошибочно зафиксированные круги.

«Мы постарались создать систему, которая позволяет объективно оценивать качество каждого полёта и принимать решения на основе измеримых показателей, а не субъективных ощущений. Клевер COEX активно поддерживает развитие гонок дронов, поэтому для нас особенно важно сделать судейство максимально точным, прозрачным и справедливым как для организаторов, так и для участников», — сказала руководитель направления по внешним коммуникациям «Клевер COEX» Ольга Рябова.