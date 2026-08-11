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Исследование: 59% крупнейших туристических агентств в России увеличили ИТ-инвестиции в 2026

Компания ORS, российский разработчик ИТ-решений для авиации и туризма, опубликовала исследование «Инвестиции в IT-технологии в туристическом бизнесе». Раздел исследования «Инвестиции в IT» посвящен анализу динамики ИТ-бюджетов агентского сектора, приоритетам цифровых вложений и изменению подходов к технологическому развитию.

Агентский рынок вступает в фазу избирательных вложений, где ключевым критерием становится возврат на инвестиции (ROI). После периода активного роста ИТ-бюджетов отрасль переходит к более осторожному планированию. Компании перестают инвестировать в «цифровизацию вообще», фокусируясь на решениях, способных дать прямой эффект.

Согласно исследованию, в 2026 г. рост ИТ-бюджетов планируют 59% агентств. Однако уже в 2027 г. этот показатель снижается до 46% на фоне роста доли тех, кто намерен сохранить инвестиции на текущем уровне (43%).

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Среди приоритетов ИТ-инвестиций лидируют «Управление продуктом» (отметили 53% респондентов) и «Обслуживание клиентов» (50%). Это отражает практическую потребность агентств в расширении линейки предложений и сервисной автоматизации. На третьем месте — кибербезопасность (41%).

Исследование основано на опросе топ-менеджеров крупнейших российских туристических компаний, обслуживающих более 60% российского рынка. Его цель — дать участникам рынка актуальную картину инвестиционных трендов, выявить зоны роста и помочь в планировании ИТ-стратегий на ближайшие годы.

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