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F6 и ФСТЭК России заключили соглашение об обмене данными киберразведки

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) заключили соглашение об информационном взаимодействии. Обмен данными киберразведки, которые содержатся в решении F6 Threat Intelligence, призван повысить защищенность государственных учреждений и бизнеса, безопасность которых обеспечивает ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители F6.

Среди сведений об угрозах информационной безопасности, которые ФСТЭК России в рамках соглашения получает из системы – данные о киберпреступных группах и прогосударственных атакующих, аналитические отчеты, сведения об открытых угрозах и отчеты о вредоносном программном обеспечении. С учетом этих данных служба разрабатывает меры по технической защите от новых киберугроз, а также информирует госучреждения и субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) о таких угрозах и мерах.

«Подписание соглашения об информационном взаимодействии с ФСТЭК России – важный шаг, подтверждающий высокую степень доверия к нашей компании и нашим возможностям киберразведки. Для нас важно, что благодаря этому взаимодействию опыт и технологии F6 еще больше помогают защите информационной инфраструктуры нашей страны, ее компаний и государственных организаций. Такая совместная работа открывает новые горизонты безопасного цифрового развития», – сказал Валерий Баулин, CEO компании F6.

В основе решения F6 Threat Intelligence – база данных об угрозах информационной безопасности, собранная командой экспертов с использованием методов киберразведки. Система круглосуточно пополняется сведениями из разнообразных источников – как открытых, так и закрытых, включая источники в даркнете. База данных киберугроз и связанных с ними индикаторов компрометации ежедневно обогащается и дополнительно верифицируется за счет собственных технологий графового анализа и единой инженерной платформы, которую составляют другие продукты компании (XDR/EDR, DRP, FP, ASM) и аналитические сервисы F6 (аудит, расследование высокотехнологичных преступлений, реагирование на инциденты и цифровая криминалистика).

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