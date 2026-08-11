Директором по маркетингу «Банки.ру» назначен Роман Силаев

Роман Силаев занял пост директора по маркетингу «Банки.ру». Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Топ-менеджер имеет 20-летний опыт работы в рекламе и маркетинге, 15 лет из которых связаны с финансовым сектором. До перехода в «Банки.ру» он занимал должность директора по маркетингу в «Инго Банке» и «Локо-Банке».

За время работы в финансовом секторе Роман занимался продвижением широкого спектра продуктов и сервисов — карт, кредитов, вкладов и накопительных продуктов, валютообмена, внешнеэкономической деятельности, сегментов МСБ, корпоративного бизнеса и Private Banking.

«Банки.ру» обладает сильным брендом и развитыми технологиями с большим объемом данных о клиентах. Моя задача — использовать эти преимущества для перезагрузки маркетинговой стратегии, усилить ценность продукта для пользователей и партнеров и, как следствие, масштабировать бизнес. В работе я буду опираться на сильную команду, клиентскую обратную связь и накопленную за годы экспертизу в финансовом секторе», — отметил Роман Силаев.

Помимо практической работы в маркетинге, Роман Силаев преподает в бизнес-школе НИУ ВШЭ и на программах MBA Финансового университета при Правительстве РФ.