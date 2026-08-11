«Б1» и Smart Engines задействуют научно-техническую и бизнес-экспертизу для внедрения ИИ с измеримым эффектом

Группа компаний «Б1», организация на рынке аудиторских и консалтинговых услуг в России и Белоруссии, и Smart Engines, обладающая научно-технической экспертизой и собственными разработками на рынке систем распознавания документов, заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Компании задействуют научно-техническую и бизнес-экспертизу для реализации проектов по интеллектуальной автоматизации в российских организациях. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Взаимодействие нацелено на преодоление существующих барьеров цифровой трансформации и широкое внедрение предметного искусственного интеллекта (ИИ) с измеримым экономическим эффектом.

Несмотря на стремительный рост инвестиций в ИИ по всему миру, многие компании по-прежнему сталкиваются с общей проблемой: технологические решения не приводят к значимым изменениям бизнес-показателей. Причина заключается в том, что для получения результата недостаточно обладать передовой технологией или пониманием бизнес-процессов по отдельности. В результате разрыв между технологическим потенциалом ИИ и его практической отдачей стал одной из главных проблем цифровой трансформации. Для ее преодоления необходимо объединение обеих компетенций в рамках единой команды. Именно такую модель сотрудничества формирует совместная работа «Б1» и Smart Engines.

«При выборе технологического вендора для нас было важно найти компанию, которая не использует готовые шаблоны, а самостоятельно создает технологии мирового уровня. По уровню научно-технической экспертизы, качеству продуктов и масштабу реализованных проектов Smart Engines сегодня является одним из сильнейших игроков российского рынка. Компания более десяти лет разрабатывает и поставляет прикладные решения ИИ лидерам цифровой трансформации из банковского сектора, страхования, телеком-индустрии и промышленности. Наше сотрудничество позволит компаниям переходить к сквозной автоматизации с видимыми экономическими результатами», – отметил Андрей Кузьмин, партнер группы компаний «Б1», руководитель департамента консалтинга, технологий и транзакций.

«Для нас было принципиально найти сильного эксперта, который глубоко понимает задачи и проблемы компаний, а также знает, как эффективно адаптировать под них искусственный интеллект. Мы искали команду профессионалов высочайшего уровня, умеющих говорить с заказчиками на языке бизнеса и способных эффективно проводить комплексный анализ для интеграции прикладных ИИ-разработок в реальные бизнес-процессы с последующей оценкой экономического эффекта. В лице «Б1» мы нашли именно такого высокопрофессионального участника рынка. Совместные проекты позволят нам эффективно отвечать на актуальные запросы индустрии и предлагать решения, которые помогают бизнесу получать от ИИ реальную и измеримую отдачу», – сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.