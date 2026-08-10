За нового сотрудника бизнес платит пять раз: в CRM, мессенджере, задачах, видеосвязи и КЭДО

Большинство онлайн-сервисов для бизнеса тарифицируются за пользователя. Если компания использует набор из пяти-семи таких программ, каждый новый сотрудник увеличивает счет в каждой из них одновременно. По мере роста добавляются сервисы с лицензиями сразу на весь штат, например, кадровый документооборот: часто его приобретают на всех сотрудников. Об этом CNews сообщили представители iKS-Consulting.

По данным исследования iKS-Consulting, в котором сравнивается стоимость владения сервисами для совместной работы и автоматизации бизнеса в компаниях разного размера, основная проблема кроется в самой логике тарификации: большинство решений привязаны к числу пользователей, а не к масштабу бизнеса. Именно это делает ИТ-бюджет непредсказуемым при росте компании.

Но существует и альтернативная модель — оплата за компанию, то есть фиксированная цена на определенный диапазон численности сотрудников, без доплаты за каждый новый найм внутри тарифа. По данным исследования, среди рассмотренных сервисов такая тарификация — исключение, и используется она в комплексных платформах, сочетающих в себе несколько различных инструментов. А большинство моносервисов привязывают цену к числу пользователей. Разница ощутима в динамике: при переходе от 50 к 100 сотрудникам платеж по корпоративной модели вырастает вдвое — с 58,7 тыс. до 117,5 тыс. руб. в год, тогда как набор сервисов с пользовательской тарификацией за тот же переход дорожает втрое — с 942 тыс. до 2,87 млн руб.

Набор разнородных сервисов не только увеличивает стоимость найма каждого сотрудника, но и провоцирует непропорциональный рост ИТ-расходов, что становится барьером для развития бизнеса. При использовании комплексных решений компания получает неограниченное количество пользователей в рамках лимита и предсказуемый бюджет на ИТ.