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В сети цифровой наружной рекламы «Яндекса» появился медиафасад

«Яндекс» продолжает расширять присутствие на рынке наружной рекламы. Компания заключила агентское соглашение с владельцем медиафасада на Проспекте Мира в Москве и получила права на продажу рекламы на площадке до 2034 г. Медиафасад площадью 600 м2 стал первой крупноформатной конструкцией в сети цифровой наружной рекламы «Яндекса», в которую уже входят более 5,5 тысяч экранов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми, Омске, Самаре, Краснодаре, Волгограде и Челябинске. Об этом CNews сообщил представитель компании.

«Медиафасады — уникальный формат наружной рекламы: их немного, они расположены в ключевых городских локациях и традиционно используются для крупных имиджевых флайтов. Благодаря появлению таких конструкций в сети «Яндекса», рекламодатели «Директа» смогут решать более широкий круг коммуникационных задач: от точечных размещений на небольших экранах в спальных районах до максимально заметных на крупнейших транспортных узлах Москвы», — сказал Олег Иванов, директор по развитию новых рекламных продуктов рекламной сети «Яндекса».

Медиафасад расположен на здании бизнес-центра «Парк Мира» после съезда с Третьего транспортного кольца. На первом этапе запустить кампанию на нём можно по классической модели закупки наружной рекламы — гарантированной сделке. Это позволит заранее забронировать инвентарь на определенный период, зафиксировать стоимость, количество показов и другие условия размещения.

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Позже размещение будет доступно и в рамках аукциона «Директа». В этом случае цена будет рассчитываться за 1 тыс. потенциальных контактов с рекламным сообщением в реальном времени (Real Time Opportunity to See, RT OTS).

При размещении рекламодатели смогут оценить фактический охват и частоту показов прошедшей кампании, а также агрегированный портрет аудитории, потенциально видевшей рекламу. Кроме того, доступны уникальная аналитика влияния кампании на медиафасаде на бизнес-результат — поисковый интерес, трафик, конверсии и посещаемость в офлайне и возможность продолжить взаимодействие с потенциальной аудиторией в онлайне.

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